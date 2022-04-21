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الاقتصادي
الاتحاد الهندسية توقّع اتفاقية للتزود بمكوّنات الطائرات
الشركة توفر مساحة لركن الطائرات تبلغ 140 ألف متر (من المصدر)
22 ابريل 2022 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الاتحاد الهندسية، أحد مزودي خدمات صيانة الطائرات والإصلاح والعمرة الرائدة في العالم ومقرّها أبوظبي، اتفاقية لمكوّنات الطائرات مع شركة تاتش داون أفييشن (Touchdown Aviation)، العالمية المتخصصة في تزويد وتمويل وتبادل وإصلاح مكوّنات الطائرات. 
وفي إطار الاتفاقية، ستقوم تاتش داون أفييشن بتقديم حلول لسلسلة التوريد محلياً في أبوظبي للاتحاد الهندسية، بهدف ضمان توافر قطع الطائرات عالية الطلب. 
وفي هذا الخصوص، تحدّث فريدريك دوبونت، نائب الرئيس لشؤون المبيعات الفنية وخدمات العملاء في الاتحاد الهندسية، قائلاً: «مع مواصلة توسعة إمكانياتنا الخاصة بصيانة المكوّنات، يسرّنا توقيع مثل هذه الاتفاقية مع تاتش داون أفييشن، نظراً لكونها ستسهم في تنمية استراتيجية خدمات مكوّنات الطائرات التي نوفّرها، وفي الوقت نفسه تعمل على تسهيل توافر تلك المكوّنات أمام عملائنا من مختلف أنحاء العالم». 
وبدوره تحدّث جوي بلوك، مدير المبيعات في تاتش دوان أفييشن، قائلاً: «كلي فخر بالجهود الكبيرة والتعاون الواسع من قبل كافة الأطراف للخروج بمثل هذه الاتفاقية الهامة. إنها خطوة أخرى على طريق شراكة مثمرة بين كل من الاتحاد الهندسية وتاتش داون أفييشن. ولا شك أن قدرتنا على دعم عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمكوّنات الجاهزة للاستخدام المتوافرة محلياً، ستتيح لكلتا الشركتين مزيداً من فرص النمو وتعزيز حضورهما في المنطقة لسنوات قادمة». 
وتقع مرافق الاتحاد الهندسية المتطورة والبالغ مساحتها 500 ألف متر مربع في أبوظبي، بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وتوفر مساحة لركن الطائرات تبلغ 140 ألف متر مربع. كما تغطي حظائر صيانة الطائرات في المرفق نحو 66 ألف متر مربع، وحظيرة مصممة خصيصاً لاستقبال ما يصل إلى ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380 في وقت واحد.

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