سوق أبوظبي يعود فوق حاجز 10 آلاف نقطة

أبوظبي (الاتحاد)

استمرت أسواق الأسهم الإماراتية في مسارها الصعودي خلال جلسة تداولات أمس، وعاد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ليتجاوز حاجز الـ10 آلاف نقطة وأغلق على ارتفاع قوي بلغت نسبته 1.257% عند مستوى 10088.02 نقطة، كما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.39% عند مستوى الإغلاق البالغ 3662.82 نقطة.

واستقطبت أسواق المال بالدولة سيولة بلغت قيمتها نحو 2.22 مليار درهم.

وشهد سوق العاصمة أبوظبي إبرام 11333 صفقة على أسهم الشركات المدرجة، تم من خلالها تداول نحو 240 مليون سهم.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة 26.5 مليار درهم خلال الجلسة لتصل إلى 1.937 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، مقارنة مع مستوياتها يوم أول أمس.

وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي ارتفاع في سعر سهم «العالمية القابضة» بنحو 6.7% ليبلغ 222.9 درهم.

كما ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 4.27% ليغلق على سعر 5.37 درهم، وكذلك سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.35% ليغلق على مستوى 22.88 درهم، وكذلك سهم ألفا ظبي القابضة الذي ارتفع 0.37% عند سعر الإغلاق البالغ 27.200 درهم.

وجاء الارتفاع في الأسهم المدرجة خلال الجلسة بدعم من مشتريات المستثمرين المواطنين الذين زادت استثماراتهم في سوق أبوظبي بقيمة 90.4 مليون درهم (صافي شراء).

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 577.2 مليون درهم بتنفيذ 8171 صفقة توزعت على 276 مليون سهم.

وشهد التداول ارتفاع 14 شركة وهبوط 18 شركة وثبات أسعار 5 شركة أخرى.

وارتفع سهم شركة أملاك خلال الجلسة بنسبة 7.43% ليبلغ 0.766 درهم، كما ارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 3.49% ليبلغ 0.652، ثم طيران العربية بنسبة 2.43% ليغلق على مستوى 2.10 درهم.

وسجلت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بلغت نسبته 1.35% عند مستوى الإغلاق البالغ 15 درهماً، وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.29% ليبلغ 6.25 درهم.

وشهد السوق تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.47% ليستقر عند مستوى 6.29 درهم للسهم، كما انخفض سهم سوق دبي المالي إلى 2.69 درهم بنسبة 1.10%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 182.9 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 166.3 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 55.2 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 63.9 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 39.14 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 22.3 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 277.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.036% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 252.56 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.758% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 24.7 مليون درهم كمحصلة شراء.