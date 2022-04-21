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الاقتصادي
«الاقتصاد»: برنامج لتطوير البيئة الداعمة لريادة الأعمال
«الاقتصاد»: برنامج لتطوير البيئة الداعمة لريادة الأعمال
22 ابريل 2022 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج SkillUp Start بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والمنظمة العالمية لتدريب مهارات ريادة الأعمال Bizworld، حيث يأتي البرنامج في إطار مبادرة «أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال» (SkillUp)، إحدى مبادرات «موطن ريادة الأعمال» الذي أطلقته وزارة الاقتصاد مؤخراً ليشكل منصة وطنية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عبر تطوير البيئة الداعمة لها، ومن خلال شراكاتٍ استراتيجية هي الأكبر من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكَّد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج SkillUp Start أن البرنامج يعطي دفعةً قوية لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير السبل الضامنة لتطوير البيئة الداعمة لهذه القطاعات الحيوية، بما في ذلك حاضنات الأعمال وصناديق التمويل المحلية وغرف التجارة، ومن خلال بناء شراكات استراتيجية تعد الأكبر والأوسع نطاقاً بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال معاليه: «يسعدنا أن نطلق البرنامج التعليمي المتكامل SkillUp Start ضمن حزمة مبادرات موطن ريادة الأعمال، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لتدريب مهارات ريادة الأعمال (Bizworld)، إيذاناً بدخول مرحلة جديدة من نماء وازدهار قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل روافد حيوية تعزز تنوع ومرونة واستدامة الاقتصاد الوطني.  ».
 بدورها أكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة تعمل على صقل مهارات الطلبة في مجال ريادة الأعمال عبر تمكينهم من أهم الأفكار والأدوات اللازمة ليمضوا قدماً في هذا المجال.

الإمارات
وزارة الاقتصاد
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
ريادة الأعمال
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