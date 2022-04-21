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الاقتصادي
اتفاقية بين «العالمي للمرافق» و«الإمارات للطاقة النووية»
اتفاقية بين «العالمي للمرافق» و«الإمارات للطاقة النووية»
22 ابريل 2022 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية استراتيجية مع المؤتمر العالمي للمرافق، بهدف دعم منتدى قادة الطاقة النووية الذي يُعد من أبرز الفعاليات التي تقام على هامش المؤتمر، والذي سيسلط الضوء على مستقبل الطاقة منخفضة الكربون وإمدادات المياه.
ويُركّز المنتدى الذي ينعقد في الفترة من 9 إلى 11 مايو 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، على دور الطاقة النووية في مواجهة تحديات أمن الطاقة واستدامتها، وتعزيز مساهمة الطاقة النووية في إنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، والتطورات التكنولوجية في قطاع الطاقة النووية، وأحدث مستجدات البحث والتطوير في العلوم النووية وغيرها الكثير.
وسيوفر المنتدى الفرصة لتسليط الضوء على أهمية الطاقة النووية كونها واحدة من أهم ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم، وذلك من خلال توفير كهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة على مدار الساعة، وتمهيد الطريق لتقنيات جديدة للطاقة الصديقة للبيئة مثل نماذج المفاعلات الصغيرة والوقود الاصطناعي والهيدروجين.
ومن جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للمؤتمر العالمي للمرافق: «يسرنا التعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تقود جهود تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تُعد أحد أبرز محركات التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتأتي هذه الشراكة لتعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز مساعي الحد من الانبعاثات الكربونية والارتقاء بمستويات النمو المستدام من خلال استخدام الطاقة النووية».
وتنطلق أعمال المنتدى يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022، بكلمة افتتاحية يُلقيها محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

الإمارات
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
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