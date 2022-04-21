«أدنيك» تختتم عاماً استثنائيا حافلاً بالإنجازات

ابوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إحدى الشركات التابعة لـ «القابضة» (ADQ) نجاحات وإنجازات استثنائية على مستوى عملياتها ومجموعة الشركات التابعة لها في 2021، وواصلت مسيرتها بدعم الازدهار الاقتصادي في إمارة أبوظبي عبر تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 2,4 مليار درهم.

وأعلنت المجموعة في عام 2021، عن استثمارات استراتيجية لتوسعة مرافقها في أبوظبي، ولندن، وتبنت توجه جديد في أعمالها بدخول قطاع السياحة الترفيهية عبر إطلاق شركات جديدة تعزز منظومة القطاع السياحي بأبوظبي، وضاعفت محفظتها من الأصول الفندقية.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: « رغم التحديات التي لا زالت تلقي بظلالها على قطاع سياحة الاعمال في العالم، إلا أن عام 2021 كان استثنائياً لمجموعة «أدنيك»، حيث حققنا نجاحات وإنجازات مهمة أسهمت في تعزيز مكانة الشركة على خارطة سياحة الأعمال، وعززت دورها المحوري في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة».

وأضاف الظاهري:« يعكس هذا النجاح والتطور اللافت في أداء المجموعة والتزام وتفاني فرقنا التي لم تدخر جهداً للارتقاء بمستوى تميّز الشركة على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تمكنا من خلال العمل المشترك مع شركائنا، والمعنيين من تجاوز التحديات غير المسبوقة التي ترتبت على جائحة (كوفيد-19) في العاميين الماضيين، ومع دخول مرحلة التعافي نمضي اليوم بثبات نحو مستقبل مشرق لنواصل تطوير أعمالنا للوصول إلى استدامة النمو والازدهار والتميز على جميع الصعد».

وواصلت مجموعة أدنيك خلال عام 2021، وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) دعمها للجهود التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات والسلطات الصحية في المملكة المتحدة بشكل عام للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، وذلك من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية ومراكز للفحص والتقييم في كل من أبوظبي، ومدينة العين، ولندن.

وفي العام 2021، أعلنت مجموعة «ادنيك» عن تأسيس شركة «سياحة 365»، والتي ستركز على توفير تجارب استثنائية في قطاع السفر والسياحة لزوار أبوظبي، وتعزيز تنافسية الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاع السياحي.

وشهد العام 2021، قيام مجموعة «أدنيك» بمضاعفة محفظتها من الأصول الفندقية بالاستحواذ على فنادق جديدة ليصل الإجمالي إلى 6 فنادق محلية ودولية توفر 1465 غرفة فندقية، حيث ضمت المجموعة منتجع أنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي؛ ومنتجع قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا؛ ودبل تري من هيلتون إكسل لندن لمحفظة أصولها الفندقية بما يتماشى مع استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد التي وضعتها لتنويع أعمالها، وتحقيق التكامل في محفظة أصولها.