طيران الإمارات تستعيد 85% من طاقتها التشغيلية في شتاء 2022

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، استعادة الشركة لأكثر من 85% من طاقتها التشغيلية، التي كانت عليها قبل جائحة كوفيد-19 خلال جدول الرحلات الشتوي لعام 2022، وذلك مقارنة مع نسبة تبلغ حالياً أكثر من 70%.

وكشف كاظم عن استعداد الناقلة لذروة سفر استثنائية خلال عطلة عيد الفطر وموسم الصيف المقبل، في ضوء الطلب القوي على الحجوزات للعديد من الوجهات الخارجية، الأمر الذي سيرفع التشغيل إلى 75% من مستويات ما قبل الجائحة، متوقعاً العودة الكاملة لمستويات العام 2019 خلال النصف الثاني من العام 2023.

وأوضح كاظم في تصريحات صحفية على هامش حفل سحور رمضاني لطيران الإمارات، أن الناقلة تمكّنت من استعادة عملياتها التشغيلية بنسب تتراوح بين 90 و100% للعديد من الوجهات الرئيسية، أبرزها المملكة المتحدة من خلال تسيير نحو 110 رحلات أسبوعياً، والهند عبر تشغل 171 رحلة أسبوعياً بنفس مستويات ما قبل كوفيد، كما إن رحلات الناقلة إلى الوجهات الخليجية رجعت بشكل كامل، وإلى أوروبا وصلت مستويات التشغيل إلى 75% إلى 80% مقارنة مع مستويات ما قبل كوفيد، بينما إلى الولايات المتحدة وصلت إلى 95%

عدنان كاظم

وفيما يتعلق بحجوزات موسم الصيف، قال كاظم: إن كافة المؤشرات تؤكد وجود ارتفاع كبير في الطلب على السفر خلال الصيف، لذلك قامت الشركة بإعادة توسيع طائراتها بحسب حجم الطلب على كل وجهة، مشيراً إلى أن وجهات مصر والأردن والدول الأفريقية بشكل عام والهند وباكستان تستحوذ على نسبة كبيرة من الطلب.

وأضاف كاظم أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة الحالية يأتي نتيجة أسباب خارجة عن إرادة الشركة من ضمنها ارتفاع تكلفة الوقود، مشيراً إلى أن الناقلة تتحمل جزءاً من ارتفاع تكاليف الوقود، في حين يتم تحميل الجزء الآخر على أسعار التذاكر، خاصة أن الأسعار وصلت إلى مستويات من الصعب على أي شركة طيران تحملها لوحدها.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات إن هناك نحو 60 طائرة حتى الآن من طراز A380 تعمل على وجهات متنوعة، وخلال فصل الصيف سيرتفع العدد بحسب المخطط إلى نحو 66 أو 70 طائرة في الخدمة، بالإضافة لجميع طائرة بوينج 777 الذي يصل عددها إلى 134 طائرة، وعند الدخول في الجدول الشتوي من المتوقع أن يرتفع حجم أسطول طائرات A380 في الخدمة إلى نحو 85 طائرة.