أرباح «الشارقة الإسلامي» تنمو 17.1% بنهاية الربع الأول

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 17.1% حيث بلغت 248.5 مليون درهم عن الثلاثة أشهر الأولى، مقابل 212.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة. وبلغ صافي الربح 187.0 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ164.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع وقدرة 13.9% وسجل المصرف زيادة في صافي مخصصات انخفاض القيمة حيث بلغت 61.5 مليون درهم، مقارنةً بـ48.0 مليون درهم للفترة السابقة، بزيادة قدرها 13.5 مليون درهم أو 28.0%. وتأتي الزيادة الإجمالية في الإيرادات نتيجة الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وسط ضغوط تضخمية في جميع أنحاء العالم، ونهج المصرف الذي يركز على العملاء ومنتجاته المتعددة الجديدة الموجهة للعملاء ذات العوائد الجيدة.بينما ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 11.6% ما يعادل ارتفاعاً قدره 30.6 مليون درهم ليبلغ 293.8 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بـ263.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق. فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 14.4% ليصل إلى 92.0 مليون درهم مقارنةً بـ80.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق. وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 135.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ131.4 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع هامشي وقدره 4.4 مليون درهم مع تحسن نسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 35.3%. وقد استقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول بـ54.7 مليار درهم، كما في 31 مارس 2022 عند نفس المستوى لنهاية العام السابق والبالغ 55.0 مليار درهم. وقد داوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية حيث بلغت 12.3 مليار درهم بمعدل 22.4% إلى إجمالي الموجودات مقارنةً بـ14.3 مليار درهم ما نسبته 26.1% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق. واصل المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث ارتفع إجمالي تمويل العملاء بمقدار 0.9 مليار درهم أو 3.1% ليصل إلى 29.9 مليار درهم مقارنة بـ29.0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية. وفيما بلغت نسبة استثمارات في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء عند مستوى قوي 77.86% بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة. بينما بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي تمويلات العملاء للمصرف 4.83% كما في 31 مارس 2022 وذلك طبقاً للسياسات المتحفظة لإدارة المخاطر واتباع النهج الحذر تجاه المخصصات على التمويلات المتعثرة وتحسين نسبة التغطية، حيث بلغت نسبة التغطية 96.82% عن كما في 31 مارس 2022.

