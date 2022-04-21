مساهمو دانة غاز يقرون توزيع 4.5 فلس للسهم

الشارقة (الاتحاد)

أقر مساهمو شركة دانة غاز ش.م.ع («الشركة»)، اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 315 مليون درهم (86 مليون دولار) أو ما يعادل 4.5 فلساً للسهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.وبذلك يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 560 مليون درهم (153 مليون دولار) أو ما يعادل 8 فلوس للسهم، بزيادة نسبتها 45% مقارنة بتوزيعات العام 2020. وتعكس هذه التوزيعات المرتفعة قوة الأداء التشغيلي والمالي للشركة خلال العام الماضي، كما تجعل دانة غاز من أفضل الشركات المدرجة في دولة الإمارات من حيث عائد التوزيع.

كما أقر المساهمون خلال اجتماعهم سياسة توزيع الأرباح المعدلة للشركة، والتي تسمح بتوزيع أرباح مرحلية.

وفي هذه المناسبة، قال حميد ضياء جعفر، رئيس مجلس إدارة دانة غاز: «يعد أداء دانة غاز ونتائجها المالية القوية في العام 2021 وزيادة توزيعات الأرباح لمساهميها دليل على إدارتها المنضبطة للتكاليف وتميزها التشغيلي على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. سنواصل خلال العام 2022 التركيز على استراتيجية النمو طويل الأمد ونتوقع تحقيق نتائج مالية إيجابية في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط».

وسجلت دانة غاز خلال السنة المالية 2021 صافي أرباح بقيمة 1.2 مليار درهم (317 مليون دولار) أو ما يعادل 14.5 فلس للسهم، مقارنةً بصافي خسائر بقيمة 1.4 مليار درهم (376 مليون دولار) خلال العام 2020. وعند استثناء الدخل من مصادر أخرى ومخصصات غير نقدية لمرة واحدة احتُسِبت مقابل انخفاض قيمة الأصول، تكون الشركة قد سجّلت صافي أرباح مُعدّلة بقيمة 469 مليون درهم (128 مليون دولار).

وبلغ إجمالي الإنتاج من عمليات الشركة في إقليم كردستان العراق 33.800 برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2021، بزيادة قدرها 5٪ مقارنة بالعام 2020، مما عوّض انخفاض الإنتاج من عمليات الشركة في مصر نتيجةً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول العاملة. ووصل إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المُعالَج في إقليم كردستان العراق إلى مستوى قياسي بلغ 452 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً وزيادة بنسبة 50٪ لإنتاجها في الإقليم منذ عام 2018.

ويستمر التقدم في تنفيذ مشروع (خورمور 250) لتوسعة منشأة معالجة الغاز في حقل خورمور بإقليم كردستان العراق، حيث تمضي أعمال الإنشاء قدماً بحسب الجدول الزمني المقرر نحو البدء بتشغيل أول خطوط معالجة الغاز خلال الربع الثاني من عام 2023. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا الخط 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً مما سيرفع إجمالي إنتاج الغاز من 450 إلى 700 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

وبعد انتهاء أعمال إنشاء مشروع (خورمور 250)، يخطط الشركاء أيضاً لإنشاء خط إضافي لمعالجة الغاز (خورمور 500) والذي سيرفع الإنتاج إلى ما يقارب 1 مليار قدم مكعب يومياً. ومن شأن هذه الزيادة تلبية الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي، الذي يعد مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة، لتوليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق بما يعود بالفائدة على الإقليم والعراق ككل.