«جمارك أبوظبي» تطلق نظام تصاريح حركة الشاحنات قبل الوصول

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نظام تصاريح حركة الشاحنات، والذي يشكّل إحدى المراحل الرئيسية لمنظومة التخليص قبل الوصول وتنظيم العبور في المنافذ البرية، والذي سيبدأ تنفيذه في منفذ الغويفات الحدودي، وذلك في إطار جهود الإدارة للارتقاء بمستوى العمل الجمركي من أجل تعزيز دور الجمارك في حفظ الأمن وتيسير التجارة.

ويهدف المشروع إلى الاستعداد المسبق للتعامل مع إجراءات التخليص والتفتيش للشحنات قبل وصولها إلى المنفذ الحدودي، ورفع مستوى الثقة المتبادلة بين التجار والمخلصين من خلال الشفافية في مشاركة البيانات المهمة قبل الوصول، وتطبيق مراحل التخليص قبل وصول الشحنات، فضلاً عن توظيف وتحليل البيانات المدخلة في نظام تصاريح حركة الشاحنات لاستكشاف سبل التسهيل على التجار والمخلصين، خصوصاً فيما يخص وقت التخليص والتفتيش والعبور من المنفذ الحدودي.

وتتلخص مراحل مشروع منظومة التخليص قبل الوصول لمنفذ الغويفات الحدودي بإصدار بيان الإفصاح الجمركي السعودي قبل الخروج من منطقة البطحاء، وإصدار بيان الإفصاح الجمركي الإماراتي قبل الوصول، ثم الحصول على تصريح حركة الشاحنة الإماراتية، يليها فتح بوابة الدخول بعد معاينة تصريح حركة الشاحنة.

ويمكن للمتعامل ومن أي فئة كانت (شركة تخليص أو مستورد أو سائق شاحنة) من التقديم على الخدمة عبر الرابط https://eportal.adcustoms.gov.ae من خلال جهاز الهاتف الذكي أو جهاز الحاسب الآلي، ومن ثم التسجيل بالخدمة لأول مرة باستخدام رقم الهاتف المحمول والحصول على رمز التحقق OTP أو إنشاء حساب مستخدم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة سر أو الدخول بحساب الهوية الرقمية.

وقال مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية إن إطلاق نظام تصاريح حركة الشاحنات كمرحلة رئيسية من مراحل منظومة التخليص قبل الوصول بهدف تنظيم حركة العبور في المنافذ البرية، يأتي ضمن جهود الإدارة المستمرة للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين ورفع كفاءة الجهود الموجهة لحماية المجتمع، دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وأبوظبي.

وأوضح أن المشروع يساهم في تسهيل حركة التجارة وتسريع الإجراءات لرفع رضا المتعاملين، عبر تطبيق أنظمة حديثة لإدارة العمليات الجمركية المتنوعة، حيث يدعم الحصول على معلومات البيان الجمركي ومركبة الشحن بشكل مسبق وبوقت كافٍ وقبل دخول منفذ الغويفات الحدودي، مما يساعد في تقدير حجم المعاملات المتعلقة بالشحنات المتوجهة للمنفذ قبل الوصول، ويعزز سبل الأمن من خلال توفير أدوات وبيانات تدعم دقة التفتيش.