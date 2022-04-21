220 مليون درهم مكاسب «حديد الإمارات أركان» في 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة حديد الإمارات أركان، عن تحقيق مكاسب مالية بقيمة 220 مليون درهم خلال العام 2021 تماشياً مع استراتيجية المجموعة الهادفة إلى تعزيز قيم الابتكار في صميم أعمالها وأنشطتها مع إيجاد أفضل الحلول التي تعزز قدرتها على مواكبة الاحتياجات المستقبلية.

وتتبنّى حديد الإمارات ثقافة مؤسسية قائمة على المعرفة والابتكار، حيث ساهمت حلول وأفكار الموظفين المبتكرة من خلال برنامج التحول المؤسسي "نماء" في تحقيق وفورات بقيمة 220 مليون درهم عقب تنفيذ سلسلة من التحسينات والتطورات عبر آليات وعمليات الإنتاج.

وأصبحت حديد الإمارات في شهر فبراير 2020 أول مصنّع للحديد في العالم ودولة الإمارات يحصل على شهادة الأيزو (ISO 56002:2019) في إدارة الابتكار، تكريماً لجهود الشركة ومساعيها المبذولة في اعتماد أحدث الحلول التكنولوجية والتزامها بأفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد. وخلال السنوات الماضية، حصلت حديد الإمارات على ثلاث براءات اختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وكان آخرها بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.وفي هذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: "تزامناً مع احتفالاتنا باليوم العالمي للابتكار والإبداع، تجدد مجموعة حديد الإمارات أركان التزامها وحرصها على ترسيخ ممارسات الابتكار والإبداع في صميم أعمالها، إيماناً منها بأهمية دوره في دفع عجلة التنمية الصناعية بدولة الإمارات وبما يضمن تحقيق نمو مستدام على الأجل الطويل. ومن هذا المنطلق، تكرّس حديد الإمارات لجنةً علميةً وفريق عمل متخصص في الابتكار لدعم جهودها في تسريع وتيرة مساعيها نحو دمج ثقافة البحث والتطوير عبر كافة وحدات الأعمال مع مواصلة التعاون مع المؤسسات الخارجية لإحراز المزيد من الإنجازات والنجاحات العملية. وتتماشى خططنا نحو التحوّل الرقمي مع تطلعات الثورة الصناعية الرابعة، هدفاً إلى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمُعزز، وبالتالي الارتقاء بكفاءة عملياتنا عبر كافة أنشطتنا ومن ثمّ تحقيق مكاسب مالية".