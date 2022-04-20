الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
أداء قوي لسوق الضيافة والفنادق في الإمارات
أداء قوي لسوق الضيافة والفنادق في الإمارات
21 ابريل 2022 03:02

دبي (الاتحاد)

حقق سوق الضيافة والفنادق في الإمارات، أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من  معرض «إكسبو» وعودة الزوار الدوليين إلى الإمارة بعد تخفيف القيود على حركة السفر الدولي، وفقاً لتقرير أصدرته شركة جيه إل إل.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الذي شهده الأداء العام للسوق كان مدفوعاً في الأساس بمشاريع التطوير الفاخرة والمطلة على الواجهة البحرية، والتي استفادت من الطلب القوي على العنصر الترفيهي، كما أشار إلى ارتفاع متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق الفاخرة والمتوسطة.
وقال خوار خان، رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى جيه إل إل: «قد يتجه المشغلون في فترة ما بعد الجائحة إلى تبني استراتيجية أكثر قوة لإدارة الإيرادات من أجل مساعدة الملاك على تحقيق أرباح أعلى. ويتمثل التأثير الناتج على المدى القصير في انخفاض طفيف في الأداء، ولكن من المفترض أن يؤدي في النهاية إلى تحسينات على المدى الطويل».
وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، واصلت أسعار الإيجار في المباني الإدارية عالية الجودة وجيدة الإدارة تحقيق أداء جيد مستفيدة من الزخم الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي. ففي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة الأعمال المركزية بنسبة 9%.

الإمارات
الفنادق
السياحة
إكسبو
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©