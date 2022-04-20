أداء قوي لسوق الضيافة والفنادق في الإمارات

دبي (الاتحاد)

حقق سوق الضيافة والفنادق في الإمارات، أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من معرض «إكسبو» وعودة الزوار الدوليين إلى الإمارة بعد تخفيف القيود على حركة السفر الدولي، وفقاً لتقرير أصدرته شركة جيه إل إل.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الذي شهده الأداء العام للسوق كان مدفوعاً في الأساس بمشاريع التطوير الفاخرة والمطلة على الواجهة البحرية، والتي استفادت من الطلب القوي على العنصر الترفيهي، كما أشار إلى ارتفاع متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق الفاخرة والمتوسطة.

وقال خوار خان، رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى جيه إل إل: «قد يتجه المشغلون في فترة ما بعد الجائحة إلى تبني استراتيجية أكثر قوة لإدارة الإيرادات من أجل مساعدة الملاك على تحقيق أرباح أعلى. ويتمثل التأثير الناتج على المدى القصير في انخفاض طفيف في الأداء، ولكن من المفترض أن يؤدي في النهاية إلى تحسينات على المدى الطويل».

وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، واصلت أسعار الإيجار في المباني الإدارية عالية الجودة وجيدة الإدارة تحقيق أداء جيد مستفيدة من الزخم الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي. ففي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة الأعمال المركزية بنسبة 9%.