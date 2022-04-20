41 مشروعاً عقارياً جديداً لـ 21 مطوراً في دبي

يوسف العربي (أبوظبي)

شهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل 41 مشروعاً عقارياً جديداً لـ21 مطوراً منذ بداية عام 2022، وفق مؤشر المشروعات التابع للدائرة.

وضمت قائمة المطورين شركة «إعمار للتطوير» التي بدأت تنفيذ 5 مشاريع هي «المرابع العربية 3 جون»، و«المرابع العربية 3 جون2»، والمرابع العربية 3 إيلي صعب، وبيتش ماينشن، وذا فالي تاليا.

وبدأ المطور العقاري «ديستريكت 1» الحي الأول تنفيذ أربعة مشروعات، هي «الحي الأول ب فلل»، و«الحي الأول سي فلل»، و«امتداد الحي الأول ب فلل»، و«لاجون فيوز»، فيما شرع «دبي الجنوب» في تنفيذ أربعة مشاريع هي «فلل النبض2»، و«النبض الشاطئ»، و«النبض الشاطئ 2»، و«النبض الشاطئ 3». وتم تسجيل 7 مشاريع عقارية للمطور العقاري «واحة الجزيرة العقارية»، هي «داماك لاجونز سانتوريني»، و«داماك لاجونز سانتوريني2»، و«داماك لاجونز سانتوريني3»، و«داماك لاجونز كوستا برافا»، و«داماك لاجونز كوستا برافا2»، و«داماك لاجونز كوستا نيس1»، و«داماك لاجونز كوستا نيس2».

وبدأ المطور العقاري «سيتي ووك ريزيدينشال»، المشروعين «فيريديان»، و«سيلا دون»، فيما بدأ المطور العقاري «بن غاطي»، ثلاثة مشروعات هي «بن غاطي كريك»، و«بن غاطي كانال»، و«بن غاطي جازمين».