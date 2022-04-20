«اتحاد مصارف الإمارات» ينظّم أول ورشة عمل حول أخلاقيات البيع

أبوظبي (الاتحاد)

عقد اتحاد مصارف الإمارات، أول ندوة افتراضية حول أخلاقيات البيع، بالتعاون مع واحدة من كبريات شركات الاستشارات التجارية والمالية في المنطقة. حضر الندوة، أكثر من 75 مشاركاً من المصارف في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، لإعطاء نظرة عامة شاملة حول أخلاقيات البيع، مع التركيز بشكل خاص على الشروط الأساسية لحماية العملاء. وتضمنت ورشة العمل شرحاً مفصلاً للنهج المطلوب للتطوير الناجح لمؤشر أخلاقيات البيع الجماعي، مع تزويد أعضاء اتحاد مصارف الأعمال بخريطة طريق واضحة حول كيفية المضي قدماً في هذه المبادرة.وعلق المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات السيد جمال صالح على أهمية هذه الورشة قائلاً: «يأتي هذا الحدث تماشياً مع الجهود المستمرة الذي يبذلها الاتحاد لتطوير أداء جميع أعضائها وزيادة معرفتهم بممارسات أخلاقيات البيع».

وأضاف: «نحن نعمل باستمرار على الارتقاء بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا من الواجب علينا دائماً أن نضع العملاء في المرتبة الأولى، وأن نتبنى طرقاً جديدة لحماية مصالحهم. ومن خلال اعتماد قاعدة شاملة لأخلاقيات البيع، يمكننا أن نقدم للعملاء منتجات وحلولاً أخلاقية تعكس الثقة والمرونة في تلبية احتياجاتهم، مع تبني ممارسات مبيعات جديرة بالثقة والالتزام بأعلى مستوى من الدقة والشفافية».