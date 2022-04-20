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أداة ذكية لتقييم استهلاك الكهرباء والمياه في منازل دبي
أداة ذكية لتقييم استهلاك الكهرباء والمياه في منازل دبي
21 ابريل 2022 03:02

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، أداة ذكية جديدة لتقييم استهلاك الكهرباء والمياه، وتمكين المتعاملين من القطاع السكني من فهم أنماط استهلاكهم بمنتهى السهولة. 
وتشتمل أداة «تقييم الاستهلاك» على استبيان حول استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح للمتعاملين تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه، والتعرّف على سبل خفض الاستهلاك. 
وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً حول استهلاكهم، إلى جانب نصائح مخصصة لكل متعامل على حدة، لمساعدته على الحد من الهدر وترشيد الاستهلاك.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في إطار رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وجهودنا لدعم مبادرة (دبي الذكية)، تسخر الهيئة أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهل حياة المتعاملين وتساعدهم على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه وكشف التسريبات على الفور ومعالجة الأعطال دون الرجوع إلى الهيئة. ونوفر كافة السبل لتعزيز ثقافة الاستدامة والترشيد ورفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول مسؤوليتهم في ترشيد الاستهلاك».

دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
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