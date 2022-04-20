مراكز البيانات الخضراء ترفع كفاءة استخدام الطاقة

يوسف العربي (أبوظبي)

تتبنى مراكز البيانات الخضراء أحدث التقنيات لتقليص تكلفة الإنشاء بنسبة تصل إلى %60 على صعيد الأجهزة، مع رفع كفاءة استهلاك الطاقة بواقع %32، بحسب خبراء متخصصين.

وأوضحوا أن مراكز البيانات الخضراء تستخدم التقنيات الحديثة لرفع كفاءة استخدام الطاقة عبر أربع مستويات تقنية، أولها الذكاء الاصطناعي والمراقبة الذكية، ومراكز البيانات المعرفة بالبرمجيات (SDDC)، والحوسبة المتطورة وإنترنت الأشياء، وأخيراً أنظمة التبريد فائقة الكفاءة. وأكدوا حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تبني أحدث التقنيات على هذا الصعيد، بما يتوافق مع توجهها القوي نحو الاقتصاد الرقمي ووفق مسح حديث، فإن %43 من مراكز البيانات لديها مبادرات استدامة قائمة لتصل إلى أقل تأثير على البيئة.

وفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة «بريسيستنت ماركت ريسيرش»، من المتوقع أن يتقدم سوق مراكز البيانات الخضراء بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.3% من 69.8 مليار دولار في عام 2022 إلى 266.6 مليار دولار بحلول عام 2032.



الحوسبة الخضراء

وقالت الدكتورة نعمت الجيار، مدير مشارك للبحوث في كلية الرياضيات وعلوم الحاسوب في جامعة «هيريوت وات - دبي» لـ «الاتحاد»: إن مراكز البيانات الخضراء هي المراكز التي تتبنى أحدث التقنيات لرفع كفاءة استخدام الطاقة لأقصى قدر ممكن، مضيفة أنه وفق مسح حديث، فإن 43% من مراكز البيانات لديها مبادرات استدامة قائمة لتصل إلى أقل تأثير على البيئة.

ونوهت بأن مراكز البيانات الخضراء توفر ميزات وقدرات مراكز البيانات التقليدية نفسها ولكنها تستخدم طاقة ومساحة أقل، كما أن تصميمها وتشغيلها يكون صديقاً للبيئة، حيث تم تصميم الأنظمة الميكانيكية، والإضاءة والكهربائية، وأنظمة الكمبيوتر، لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي، ويتضمن إنشاء وتشغيل مخزن البيانات الخضراء تقنيات واستراتيجيات متقدمة.

وقالت: إنه من المتوقع أن يزداد نمو سوق مراكز البيانات الخضراء كنتيجة للمزايا التي نشهدها في حال تطبيق تلك الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة، مثل المدخرات طويلة الأجل وعوائد الاستثمار.

ومع ارتفاع استخدام الكهرباء والفواتير وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مراكز البيانات، سيزداد الطلب على مراكز البيانات الخضراء، فنجد أن الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ومرافق التبريد والمعدات الموفرة للطاقة وأنظمة الإدارة، كلها مكونات شائعة كحلول لمراكز البيانات الخضراء.

أنظمة مبتكرة

وقالت الجيار: إن مراكز البيانات الخضراء تستخدم التقنيات الحديثة لرفع كفاءة استخدام الطاقة عبر أربعة مستويات تقنية، أولها الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الذكية، ومراكز البيانات المعرفة بالبرمجيات (SDDC)، والحوسبة المتطورة وإنترنت الأشياء، وأخيراً أنظمة التبريد فائقة الكفاءة.

ونوهت بأنه على مستوى الذكاء الاصطناعي والمراقبة الذكية، يستخدم مشغلو مراكز البيانات برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحسين الأداء وتحسين كفاءة الطاقة عن طريق تقليل استهلاك الطاقة، وتعمل التحليلات التنبؤية على ربط العمليات المختلفة، مما يوفر صورة كاملة وواضحة للعمليات.

وأضافت أنه من خلال المراقبة الذكية، يمكن لمديري المرافق توقع المخاطر وجدولة الإصلاحات في الوقت المناسب، ويسهل الذكاء الاصطناعي أيضاً الإدارة عن بُعد والعمليات المؤتمتة وحلول الطاقة المستدامة لمراكز البيانات، ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً بالغ الأهمية في ضمان أن تكون مراكز البيانات موفرة للطاقة ومستدامة. وبالنسبة إلى مراكز البيانات المعرفة بالبرمجيات (SDDC) تحفز هذه التقنية متطلبات طاقة البنية التحتية من خلال السماح بالاستخدام الافتراضي للخوادم واستضافة العديد من المستخدمين، وحقق مشغلو مراكز البيانات الرئيسيون مثل «مايكروسوفت» و«انتل» و«جوجل» توفيراً كبيراً في الطاقة باستخدام المحاكاة الافتراضية للخادم.

الاقتصاد الرقمي

من ناحيته، قال ستيفن يي، رئيس شركة هواوي في لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: إن بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا تحرص باستمرار على تبني أحدث التقنيات الجديدة.

وأضاف أنه على ضوء الاعتماد المتزايد على الاقتصاد الرقمي، تحتاج جميع قطاعات الأعمال إلى تعزيز جاهزيتها، الأمر الذي يتطلب أيضاً وفورات في حجم التكاليف واستهلاك الطاقة وفي سبيل تحقيق ذلك، تقدم حلول مراكز البيانات القائمة بالكامل على التخزين الوميضي حلاً أسرع وأكثر صداقة للبيئة وموثوقية لإدارة البيانات بأسلوب أفضل وكفاءة أعلى».

حلول ذكية

وأكد فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث «عنكبوت»، حيث يسهم مركز البيانات الذكي الشامل في توفير خدمات تعليمية رقمية ترتقي بكفاءة القطاع الأكاديمي عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية».

التحول المتسارع نحو الرقمنة يرفع الطلب على الأنظمة الخضراء

قال وائل الأعرج، نائب الرئيس للتكنولوجيا لشركة بيسبن جلوبال - الشرق الأوسط وأفريقيا: إن التحول المتسارع نحو الرقمنة في المنطقة يفرض تحدياً أمام أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية، مما يؤدي إلى تزايد الطلب على وحدات التخزين المتكاملة، وبالتالي نمو حجم التكاليف واستهلاك الطاقة، وهنا يأتي دور حلول مراكز البيانات الخضراء التي تساهم بتحسين تجربة العملاء من خلال استجابة مثلى لأعباء العمل، وتسريع عملية التنفيذ مع الحد الأدنى من المشاكل الناجمة عن زمن الاستجابة، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، وتخفيف متطلبات المساحة وانبعاثات الكربون واستهلاك المياه والكهرباء وإنتاج النفايات.