الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«فودكس» السعودية للتكنولوجيا المالية تجمع 170 مليون دولار
التمويل يدعم التوسع الإقليمي والدولي لـ«فودكس»
20 ابريل 2022 17:12

الرياض (رويترز) - قالت شركة فودكس السعودية، التي تعتمد على التكنولوجيا السحابية وتخدم المطاعم في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء إنها جمعت 170 مليون دولار من مستثمرين بقيادة المستثمر التكنولوجي بروسوس وسنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأضافت فودكس أن تمويل الجولة الاستثمارية الثالثة «سي» سيدعم التوسع الإقليمي والدولي للشركة، بما في ذلك استراتيجيتها للدمج والاستحواذ لزيادة الريادة في السوق. ومن بين المستثمرين الآخرين سيكويا كابيتال إنديا، بينما يشمل المستثمرون الحاليون المشاركون صندوق إس.تي.في وإنديفور كاتاليست. وتشغل شركة التكنولوجيا المالية المرخصة في السعودية منصة مدفوعات تخدم مجموعة من الفئات تشمل المطاعم التقليدية والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة والمخابز وشاحنات الطعام وحتى المطابخ السحابية.

شركة فودكس السعودية
الشركات الناشئة
صندوق الاستثمارات العامة
التكنولوجيا المالية
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©