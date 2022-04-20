«فودكس» السعودية للتكنولوجيا المالية تجمع 170 مليون دولار

الرياض (رويترز) - قالت شركة فودكس السعودية، التي تعتمد على التكنولوجيا السحابية وتخدم المطاعم في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء إنها جمعت 170 مليون دولار من مستثمرين بقيادة المستثمر التكنولوجي بروسوس وسنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأضافت فودكس أن تمويل الجولة الاستثمارية الثالثة «سي» سيدعم التوسع الإقليمي والدولي للشركة، بما في ذلك استراتيجيتها للدمج والاستحواذ لزيادة الريادة في السوق. ومن بين المستثمرين الآخرين سيكويا كابيتال إنديا، بينما يشمل المستثمرون الحاليون المشاركون صندوق إس.تي.في وإنديفور كاتاليست. وتشغل شركة التكنولوجيا المالية المرخصة في السعودية منصة مدفوعات تخدم مجموعة من الفئات تشمل المطاعم التقليدية والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة والمخابز وشاحنات الطعام وحتى المطابخ السحابية.