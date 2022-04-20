أسهم الإمارات تتمسك باتجاهها الصاعد

يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت أسواق المال الإماراتية خلال جلسة اليوم بدعم من القطاع المالي في سوق أبوظبي و«العقار» في سوق دبي، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.25 مليار درهم، تركّزت على الأسهم القيادية في السوقين. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسة بنسبة 0.937% ليغلق على مستوى 9962.75 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.65 مليار درهم، تم تنفيذها من خلال 10978 صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستويات الأسعار بنهاية جلسة التداول 1.91 تريليون درهم.

وتلقى السوق دعماً مهماً من الارتفاع في سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 1.31% ليصل إلى 208.9 درهم، وسط تداولات بلغت قيمتها 333 مليون درهم. كما قدّم سهم بنك أبوظبي الأول دعماً مهماً للمؤشر العام بارتفاعه بنسبة 3.64% ليصل إلى 22.80 درهم، بتداولات بلغت 296 مليون درهم. كما ارتفع سهم شركة ألفا ظبي القابضة بنسبة 0.37% ليبلغ 27.1 درهم، بتداولات أبرمت علي السهم قيمتها تجاوزت 85 مليون درهم.

إلى ذلك، انخفض سهم الدار العقارية بنسبة 2.65% ليستقر عند مستوى 5.15 درهم، وتراجع سهم مجموعة اتصالات 1.11% ليستقر عند 35.7 درهم. واستمر المستثمرون الأجانب بضخ استثمارات جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال الجلسة 79.2 مليون درهم صافي شراء، تحققت نتيجة شراء الأجانب (من غير العرب) أسهم جديدة بقيمة 142.2 مليون درهم صافي شراء، في مقابل تداولات المستثمرين الخليجيين الذين بلغت محصلة تداولاتهم 69.5 مليون درهم صافي بيع، في حين زاد المستثمرون العرب (غير الخليجيين) حصيلة ملكيتهم من الأسهم المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي بقيمة 6.5 مليون درهم صافي شراء.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 602,9 مليون درهم بتنفيذ 10,299 صفقة توزعت على 346,4 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على 3,647.22 نقطة بارتفاع وقدره 1.04 نقطة عن إغلاقه السابق، بنسبة 0.06٪. وتصدرت شركة إعمار العقارية قائمة الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حققت تداولات بقيمة 142,4 مليون درهم وأغلق السهم عند سعر 6.32 درهم بارتفاع 1.28%، ثم جاءت ديوا بتداولات بقيمة 99,5 مليون درهم وأغلق السهم منخفضاً بنسبة 0.35٪ عند سعر 2.84 درهم، تلاه التداول على سهم سوق دبي المالي بقيمة 95,2 مليون درهم الذي أغلق على سعر 2.72 درهم بانخفاض 0.73%، ثم جاء بنك الإمارات دبي الوطني بتداولات بقيمة 43,5 مليون درهم وأغلق سهم البنك علي سعر 14.80 بتراجع 1.66%، ديار بتداولات بقيمة 41,7 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعاً 0.81% عند سعر 0.494 درهم. وشهد التداول ارتفاع 18 شركة وهبوط 11 شركة وثبات أسعار 3 شركات.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 106,7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 145,3 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 67,8 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 65,8 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 43,3 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 45,2 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 217,8 مليون درهم لتشكّل ما نسبته 36.035% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 256,4 مليون درهم لتشكّل ما نسبته 42.418% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 38,6 درهم كمحصلة بيع.