الأسهم اليابانية تقتفي أثر مكاسب «وول ستريت»

طوكيو (رويترز) - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة الماضية، في حين ساعد تراجع الين مؤخراً على دعم أسهم صانعي السيارات.وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.86 بالمئة إلى 27217.85 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على زيادة 1.03 بالمئة إلى 1915.15 نقطة. وقال هيديوكي سوزوكي، المدير العام لأبحاث الاستثمار في إس.بي.آي للأوراق المالية: «كانت عوائد سندات الخزانة الأميركية ترتفع، لذلك لم يكن بوسع المستثمرين شراء أسهم النمو باندفاع». قدم سهم فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيلكو للملابس أكبر دفعة لنيكي، إذ ارتفع 2.5 بالمئة، يليه سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في مجال التكنولوجيا بتقدمه 1.44 بالمئة. وقادت أسهم شركات صناعة السيارات وقطع الغيار مكاسب مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، إذ قفزت 3.39 بالمئة بعد تراجع الين إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاماً. وقفز سهم تويوتا موتور 3.74 بالمئة وكان أكبر داعم للمؤشر توبكس. وارتفع سهم هوندا موتور 3.59 بالمئة. وخسر سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل والمرتبط بالرقائق 1.25 بالمئة، وهبط سهم أدفانتست 1.29 بالمئة. وتقدم 181 سهماً على المؤشر نيكي مقابل 40 سهماً خاسراً.