الين الياباني عند أدنى مستوياته خلال 20 عاماً

لندن (رويترز) - نزل سعر الين الياباني إلى مستوى قياسي جديد اليوم الأربعاء عند أدنى مستوياته منذ 20 عاماً، بعدما تدخل بنك اليابان المركزي مرة أخرى مدافعاً عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في اليابان، مما زاد الفروق مع الولايات المتحدة، حيث بلغت عائدات السندات ارتفاعات قاسية جديدة.

وعرض بنك اليابان المركزي مرة أخرى شراء كمية لم يحددها من السندات الحكومية اليابانية للحد من ارتفاع عائدات السندات ذات الأجل عشر سنوات.

وعلى العكس من ذلك زادت عائدات السندات الأميركية ذات الأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

وبلغ سعر الدولار 129.43 ين لأول مرة منذ أبريل 2002 في التعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع إلى 128.615 ين أي بنسبة 0.21 بالمئة في أحدث تداولات.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام ست عملات منها الين في وقت مبكر من صباح اليوم إلى 101.03 وهو أعلى مستوى سجله بالأمس، والذي لم يسجله منذ مارس 2020. لكنه تراجع بعد ذلك إلى 100.76 منخفضاً 0.3 بالمئة خلال اليوم.