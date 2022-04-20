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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية تنتعش بفضل دفعة من الأرباح
متعاملان في بورصة فرانكفورت
20 ابريل 2022 14:55

لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد إعلان نتائج أعمال إيجابية من شركات للأغذية والمشروبات، إلا أن المخاوف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وتباطؤ النمو وارتفاع العائدات حدت من المكاسب.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مع صعود أسهم قطاعي البنوك وشركات الأغذية والمشروبات 1.3 بالمئة لكل منهما.
في الوقت نفسه، تراجعت أسهم قطاع التعدين 0.8 بالمئة، ونزلت أسهم قطاع النفط 0.5 بالمئة.
وقفز سهم دانون 7.2 بالمئة بعد أن سجلت مجموعة الأغذية الفرنسية نمواً أقوى، من المتوقع للمبيعات في الربع الأول من العام وأبقت على أهدافها لعام 2022.
وهبط سهم كريدي سويس 1.9 بالمئة بعد أن قال البنك السويسري إنه يتوقع خسارة صافية في الربع الأول وتأثيرات سلبية أكبر لغزو روسيا لأوكرانيا.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اليوم ارتفاع أسعار المنتجين الألمان 30.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس، مما يعكس آثار الصراع في أوكرانيا للمرة الأولى. 

الحرب في أوكرانيا
الأسهم الأوروبية
مؤشر ستوكس
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