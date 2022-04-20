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الاقتصادي
مصفاة إينيوس اليابانية تعتزم تنويع شراء النفط
خزانات للنفط في اليابان
20 ابريل 2022 14:48

طوكيو (رويترز) - قال رئيس إينيوس هولدنجز اليوم الأربعاء: إن أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان لا تعتزم شراء الخام الروسي قبل انتهاء جميع المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وأنها ستشتري إمدادات بديلة من الشرق الأوسط. وأضاف رئيس الشركة تسوتومو سوجيموري في تصريحات للصحفيين: «في الوقت الراهن، نعتزم الحصول على بدائل (للخام الروسي) من شركاء تجاريين حاليين، لكننا سنواصل جهودنا لتنويع مصادرنا لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط في المستقبل». وكان سوجيموري قال الشهر الماضي: إن إينيوس توقفت عن شراء الخام الروسي رداً على هجوم روسيا على أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه «عملية خاصة». وكانت اليابان مشترياً للخام الروسي في عام 2021. وقالت الولايات المتحدة في مارس: إنها ستبيع 180 مليون برميل من الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي بمعدل مليون برميل يومياً، ابتداء من مايو للمساعدة في كبح ارتفاع الأسعار الذي أعقب الأزمة الأوكرانية. ويمثل هذا أكبر سحب من المخزون منذ إنشائه في السبعينيات. ويسحب أعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ومنهم اليابان، 60 مليون برميل إضافية. وقال سوجيموري، وهو أيضاً رئيس اتحاد البترول الياباني: «هذه كمية كبيرة نسبياً وسيكون لها تأثير أكيد على سوق النفط». وقال سوجيموري: إن ضعف الين يميل لإحداث تأثير إيجابي على صناعة النفط اليابانية، إذ أنه يعزز قدرتها التنافسية في الصادرات. وتابع: «سوق المنتجات البترولية الآسيوية قوية جداً». تراجع الين اليوم الأربعاء إلى مستوى جديد هو الأدنى في 20 عاماً مقابل الدولار، متأثراً بسياسة الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة في اليابان، والتي تتناقض مع زيادات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لسعر الفائدة.وأضاف: «نرغب في زيادة معدل تشغيل مصافي التكرير لدينا قدر الإمكان وزيادة الصادرات، لأنها مربحة جداً في الوقت الحالي». وقال سوجيموري: إن إينيوس تتلقى طلبات من المرافق لمضاعفة إمدادات زيت الوقود المستخدم في محطات الطاقة، التي تعمل بالنفط بين أبريل وسبتمبر مقارنة بنفس الفترة قبل عام. وأضاف: «لن نكون قادرين على تلبية الطلبات بالكامل، لكننا نريد أن نفعل ذلك قدر الإمكان».

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