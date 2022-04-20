ارتفاع تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا

أوسلو (رويترز) - ارتفعت بقدر هامشي صباح اليوم الأربعاء شحنات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا وعبر خط أنابيب نورد ستريم1 لألمانيا، بينما استقرت التدفقات المتجهة شرقاً إلى بولندا من ألمانية عبر خط أنابيب يامال-أوروبا. وأظهرت بيانات من شركة تي.إس.أو إيوستريم السلوفاكية، أن المخصصات اليومية الاسمية من شحنات الغاز الروسي إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا زادت اليوم الأربعاء. ووفقاً للبيانات فقد بلغت المخصصات عبر نقطة فيلكي كابوشاني الحدودية 411546 ميجاوات في الساعة يومياً اليوم الأربعاء ارتفاعاً من 398668 ميجاوات في الساعة يوم الثلاثاء. وقالت شركة جازبروم الروسية المنتجة للغاز اليوم الأربعاء: إنها ستواصل ضخ الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا بما يتسق مع الطلبيات من المستهلكين الأوروبيين. وبلغت التدفقات لألمانيا عبر نورد ستريم1 الذي يمر من بحر البلطيق 73 مليون و301709 كيلووات في الساعة صباح اليوم الأربعاء في ارتفاع طفيف عن الساعات الأربع والعشرين السابقة.