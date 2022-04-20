الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
ارتفاع تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا
خطوط أنابيب الغاز يامال-أوروبا
20 ابريل 2022 14:41

أوسلو (رويترز) - ارتفعت بقدر هامشي صباح اليوم الأربعاء شحنات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا وعبر خط أنابيب نورد ستريم1 لألمانيا، بينما استقرت التدفقات المتجهة شرقاً إلى بولندا من ألمانية عبر خط أنابيب يامال-أوروبا. وأظهرت بيانات من شركة تي.إس.أو إيوستريم السلوفاكية، أن المخصصات اليومية الاسمية من شحنات الغاز الروسي إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا زادت اليوم الأربعاء. ووفقاً للبيانات فقد بلغت المخصصات عبر نقطة فيلكي كابوشاني الحدودية 411546 ميجاوات في الساعة يومياً اليوم الأربعاء ارتفاعاً من 398668 ميجاوات في الساعة يوم الثلاثاء. وقالت شركة جازبروم الروسية المنتجة للغاز اليوم الأربعاء: إنها ستواصل ضخ الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا بما يتسق مع الطلبيات من المستهلكين الأوروبيين. وبلغت التدفقات لألمانيا عبر نورد ستريم1 الذي يمر من بحر البلطيق 73 مليون و301709 كيلووات في الساعة صباح اليوم الأربعاء في ارتفاع طفيف عن الساعات الأربع والعشرين السابقة.

الحرب في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
الغاز الروسي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©