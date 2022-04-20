«الصير مارين»: إتمام صفقة تمويل لبناء سفينتين جديدتين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين ش.م.ع.»، اليوم عن إتمام صفقة تمويل بقيمة 495 مليون درهم إماراتي لبناء سفينتين جديدتين من ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة.

ووقع على الاتفاقية شركة «إيه بي جي سي دي إم سي سي»، وهي شركة عبارة عن مشروع مشترك بين الصير مارين وشركة «بي جي إن إنترناشيونال»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل. في وقت قام مصرف أبوظبي الإسلامي بترتيب التمويل للصفقة.

وكانت «إيه بي جي سي» قد كلّفت الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي للصناعات الثقيلة» ببناء السفينتين، حيث بدأت الأعمال الإنشائية لأولى ناقلتي غاز البترول المسال العملاقة «لاكي غاز» في 21 مارس الماضي، ومن المتوقع تسليمها بحلول مارس من عام 2023.

ومن المزمع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للسفينة الثانية «نورث غاز» في مايو من عام 2022، وتسليمها بحلول يونيو من عام 2023. وتبلغ سعة كل سفينة منهما 86 ألف متر مكعب، وستُجهّز الناقلتان الجديدتان بمحركات دفع وتوجيه تعمل بوقود غاز البترول المُسال، مما سيعزّز التزامهما بحماية البيئة وخفض بصمتهما من الانبعاثات الكربونية.وفي هذه المناسبة، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: «نجحنا اليوم في إبرام صفقة التمويل لناقلتي غاز البترول المسال العملاقة، مما سيساعدنا على تعزيز سيولة الشركة على المدى الطويل، وتنمية العائد على الاستثمار، وتحقيق نتائج ممتازة تعزز مكانتنا استعداداً لعمليات الاستحواذ التالية. نهدف إلى زيادة أسطولنا عبر الاستحواذ على 15 سفينة أخرى هذا العام، وبعد أن نجحنا في اغتنام الفرص الجذّابة، سنسعى إلى الحصول على التمويل اللازم والهيكلة المناسبة لضمان تحقيق أفضل عوائد على حقوق الملكية لمساهمينا، وإدارة المخاطر المرتبطة بذلك على الشكل الأمثل».

وكانت شركة الصير مارين قد اختارت هولمان فينويك ويلان، الشركة القانونية التي تمتلك تاريخاً حافلاً في تمثيل المُلاك في مشاريع تمويل المرافق المعقدة، ممثلاً عنها في الصفقة.

ومن جانبه، قال تيان تاي، شريك في هولمان فينويك ويلان: «نحن سعداء بشراكتنا مع الصير مارين في هذه الصفقة وتمكينهم من الانتقال بأعمالهم إلى المستوى التالي. تُعد صفقة تمويل ناقلتي غاز البترول المُسال العملاقة واحدة من أهم الصفقات في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام، واستقطبت اهتماماً واسع النطاق من البنوك، والذين أظهروا اهتماماً بهذا القطاع المهم استراتيجياً».

في وقت سابق من العام الحالي، أطلقت شركة الصير مارين وحدة أعمال تصنيع المواد المضافة، والتي تستخدم أحدث تقنيات التصنيع المضافة للتصنيع الداخلي للشركة للسفن والمركبات ذات التحكم عن بُعد، وستعمل وحدة الأعمال أيضاً على تطوير منتجات وأجزاء التصنيع المضافة على نطاق واسع «LSAM» التي يرتفع الطلب عليها إقليمياً وعالمياً.