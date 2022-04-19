%7.8 نمو الاقتصاد غير النفطي في الربع الأخير من 2021

أبوظبي (الاتحاد)

ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات بنسبة 4.2% خلال العام الجاري 2022، وذلك نتيجة لتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% وغير النفطي بنسبة 3.9%، وفقاً لتوقعات مصرف الإمارات المركزي. وتظهر تقديرات المصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قد سجل نمواً بنسبة 2.3% خلال العام الماضي، نتيجة نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.8% والناتج المحلي النفطي بنسبة سالب 1.4%.

وعزز المصرف المركزي تقديراته للنمو في عام 2021 نتيجة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، بنسبه 7.8% في الربع الرابع من 2021 نتيجة تخفيف عمليات الإغلاق وتراجع القيود على حركة النقل الدولي والسفر، كما بلغت نسبة الزيادة على أساس سنوي في إنتاج النفط بدولة الإمارات نحو 9.3% اتساقاً مع اتفاق أوبك+.

كما بين المصرف المركزي أن تعزيز الاستثمار الخاص والعام أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف الذي زاد على أساس سنوي بنسبة 3.1% في ديسمبر 2021، كما ارتفع متوسط الراتب بنسبة 7.8% وفقاً لبيانات نظام حماية الأجور.