التفاح.. غذاء ودواء

حسونة الطيب (أبوظبي)

تفاحة في اليوم، تبعد عنك المرض أبداً. التفاح، غذاء وتطبيب ورفيق في السفر، يغنيك عن حمل بعض الأطعمة الثقيلة. من أكثر أنواع الفواكه انتشاراً في الكرة الأرضية، حيث تُزرع منه نحو 7500 نوع، تستحوذ أميركا وحدها على 2500 منها.

التفاح، جميل في منظره ولذيذ في طعمه، ويشتهر بألوانه الثلاثة، الأحمر والأخضر والأصفر. تشير الدراسات، إلى نشأة أشجار التفاح، في آسيا الوسطى، حيث لا يزال الصنف البري الأول موجوداً حتى الآن، لتنتشر بعدها في بقية أرجاء العالم، ثم إلى أميركا الشمالية. ووجد الصنف البري، ينمو في منطقة تيان شان الجبلية الواقعة جنوبي كازاخستان وقيرغستان وطاجكستان وشمالي الصين.

تختلف خصائص التفاح الذي تتم زراعته عن طريق البذور، عن ذلك الذي ينمو بطريقة الجذور. ويعتبر الصنف الأول، أقل جودة عن الثاني. وبينما تتميز شجرة البذور، بقوتها وكبر حجمها، وبطء إنتاجها، تساعد الجذور في التحكم في حجم الشجرة وسرعة نموها وسهولة إنتاجها. يتراوح طول شجرة التفاح، بين 2 إلى 4.5 متر، ليصل لنحو 9 أمتار تقريباً في البرية. غالباً ما تبلغ الفاكهة مرحلة النضوج، في موسمي الصيف والخريف.

من أشهر أنواع التفاح، كورتلاند، الذي يعتبر مزيجاً من ماكينتوش ومجموعة أخرى، حيث تمت زراعته للمرة الأولى في محطة التجارب الزراعية في نيويورك في 1898. من أكثر الأنواع شعبية في أميركا وتتم زراعته بغرض التجارة.

تفاح فوجي، تم تطويره في اليابان عام 1930، في مدينة فوجي. من أكثر الأنواع شيوعاً في اليابان وأميركا والصين، ويتميز بكبر حجمه وحلاوة طعمه.

تفاح قرص العسل، طُور في جامعة مينيسوتا في 1991، ويتميز بحسب اسمه بلذة طعمه وصموده لفترة طويلة دون أن يتعفن. ويعتبر الفاكهة الرسمية لحكومة الولاية.

تفاح الجدة سميث، الذي اكتشفته المزارعة الأسترالية ماريا سميث في 1868، حيث أصبح يُعرف باسمها. يتميز باللون الأخضر ومقدرته على البقاء لأطول فترة وقوة تحمله على النقل لمسافات طويلة، ما يجعله أكثر ملاءمة للتصدير.

أما التفاح الذهبي، فقد تم اكتشافه في مزرعة بولاية فرجينيا بداية القرن الماضي. يتميز بحلاوة طعمه ومرونته، ما يجعل التعامل معه يتطلب عناية خاصة. يشكل الفاكهة الرسمية للولاية ويقام مهرجان سنوي على شرفه.

الأحمر اللذيذ، الذي اكتشفه المزارع جيسي هيات في 1880، هو من أكثر الأنواع شيوعاً واستهلاكاً في العالم، إلا أنه يواجه منافسة في الوقت الحالي من أصناف فوجي وغالا.

تفاح ماكينتوش، اكتشفه جون ماكينتوش في كندا في 1811، حيث يكثر استهلاكه هناك، وفي الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة الأميركية. يعود لهذه التفاحة الفضل في، تسمية أجهزة ماكينتوش المعروفة.

من ضمن فوائد التفاح الغذائية، يساعد في تبييض الأسنان ومنع تسوسها وأمراض اللثة والمحافظة على صحة البشرة. كما أنه يساعد في، زيادة الكتلة العضلية وإنقاص الوزن، فضلاً عن حماية المعدة من الآثار الجانبية للأدوية. ويعمل أيضاً، على خفض نسبة الكوليسترول والحد من الإصابة بمرض السكري والجلطة الدماغية.

تختلف أشجار التفاح، في معدلات إنتاجها وأحجامها، حيث يتراوح إنتاج الشجرة مكتملة النضوج، بين 40 إلى 200 كلجم سنوياً، رغم أنه من الممكن أن ينعدم الإنتاج في السنوات القاحلة. كما تثمر الأشجار المطعمة القصيرة، ما بين 10 و80 كلجم. تحتوي التفاحة الناضجة، على 86% ماء و14% كربوهيدرات، مع نسب ضئيلة من الدهون والبروتين.

يمكن تخزين التفاح لأغراض تجارية لعدة أشهر، في غرف ذات تركيز عالٍ من ثاني أكسيد الكربون، بجانب توفير تهوية عالية. أما في المنازل، فيمكن تخزين التفاح لمدة أسبوعين في أكثر الأماكن برودة في الثلاجة. يتميز تفاح فوجي والجدة سميث، بمقدرته على البقاء لمدة أطول، تفوق الأنواع الأخرى بنحو 3 مرات.

يتم إنتاج التفاح، في أكثر من 90 بلداً حول العالم، بمتوسط سنوي يصل لنحو 85 مليون طن. تتصدر الصين، قائمة الدول المنتجة، بنسبة تقارب نصف الإنتاج العالمي عند 49%، تليها أميركا ثم تركيا. ومن المتوقع، زيادة الإنتاج في الفترة بين 2022 إلى 2027، بنسبة قدرها 4.0%.

وتستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على معظم الاستهلاك العالمي، بنسبة قدرها 62% من التفاح، حيث تستهلك الصين وحدها 40 مليون طن متري سنوياً. ويقدر متوسط استهلاك الفرد، بنحو 8.92 كلجم، ليبلغ الاستهلاك العالمي، نحو 68.4 مليون طن في 2019، بحسب منظمة الأغذية العالمية.

شهدت سوق التفاح، نمواً قوياً خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة للطلب المتصاعد للمنتجات الطازجة في أسواق الدول الناشئة والنامية حول العالم. ونظراً للفوائد الصحية الكبيرة للتفاح، ساهمت الفصائل الهجين الجديدة وزيادة معدلات عقود الزراعة وغيرها، في الدفع بعجلة النمو. وفي أعقاب 4 سنوات من التراجع، تمكنت سوق التفاح من الارتفاع لتبلغ 78.8 مليار دولار في 2019.