2.6 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الإماراتية، أمس، سيولة للتداولات بلغت قيمتها 2.64 مليار درهم، خلال جلسة التداولات في سوقي المال بالدولة، توزعت على 1.8 مليار درهم في سوق العاصمة أبوظبي، و833 مليون درهم في سوق دبي المالي.

واستمر المستثمرون الأجانب بضخ استثمارات جديدة في الشركات المدرجة بالسوقين بلغت قيمتها 119 مليون درهم تقريباً.

وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 12712 صفقة، تم من خلالها تداول 352.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.809 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9870.23 نقطة بانخفاض نسبته 0.411%، واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 1.906 تريليون درهم تقريباً.

وتركزت التداولات على عدد من الأسهم، في مقدمتها سهم الدار العقارية بقيمة 432 مليون درهم، حيث أغلق السهم على مستوى 5.29 درهم بارتفاع نسبته 3.52%، تلاه سهم العالمية القابضة بقيمة 338 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى 206.2 درهم بارتفاع 1.08%.

وبلغت قيمة التداولات على سهم بنك أبوظبي الأول 205 ملايين درهم، وأغلق منخفضاً بنسبة 1.43%، تلته التداولات على سهم ألفا ظبي القابضة بقيمة 112 مليون درهم، والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.22% عند مستوى 27 درهماً.

وسجلت التداولات على أسهم أدنوك للحفر نحو 70 مليون درهم، وارتفع السهم 1.36% إلى سعر 3.72 درهم.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب مستمرون بالشراء، حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال جلسة تداولات الأمس 29.2 مليون درهم صافي شراء.

ومع أن محصلة تداولات المستثمرين الخليجين والعرب، سجلت صافي بيع بقيمة 9 ملايين درهم، إلا أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب من غير العرب بلغت 38 مليون درهم صافي شراء.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 833 مليون درهم بتنفيذ 9.065 صفقة توزعت على 375.5 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على 3.646.18 نقطة بارتفاع وقدره 44.70 نقطة عن إغلاقه السابق، بنمو نسبته 1.63%.

وشهد التداول ارتفاع 23 شركة وانخفاض أسعار 14 شركة وثبات أسعار شركة واحدة.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، فقد حققت إعمار العقارية في المقدمة بقيمة تداولات 267.6 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 6.24 درهم، بارتفاع 2.29%، ثم جاءت أسهم سوق دبي المالي بقيمة 131.8 مليون درهم، والتي ارتفع سعرها بنسبة 6.61% إلى 2.74 درهم.

ثم التداولات على أسهم «ديوا» بقيمة 90.2 مليون درهم التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.35% لتستقر عند 2.85 درهم، تلاها دبي للاستثمار بقيمة 72.2 مليون درهم، والتي أغلقت مرتفعة 0.76% عند سعر 2.63 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 170.2 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 95 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 63.5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 81.5 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 70.4 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 38.65 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لإجمالي التداولات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 304 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 36.477% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 215.2 مليون درهم لتشكل ما نسبته 25.817% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 89 مليون درهم كمحصلة شراء.