«أتش إس بي سي» موفر لخدمة عضو التقاصّ العامّ في سوق دبي

دبي (وام)

أعلن سوق دبي المالي، عن اعتماد بنك أتش إس بي سي، كأول موفر دولي لخدمة عضو التقاص العام في السوق، الأمر الذي يُمكن البنك من تقديم خدمات التقاص والتسوية لمختلف عملائه على المستوى العالمي وكذلك لأعضاء التداول في السوق.

ويأتي تقديم بنك اتش اس بي سي، لخدمة عضو التقاص العام في سوق دبي المالي في إطار برنامج تعاون واسع النطاق بين الجانبين بهدف تعزيز بنية السوق وتوطيد صلاته مع المستثمرين العالميين والمؤسساتيين، ومن المتوقع أن يبدأ البنك تقديم الخدمة على الأسهم المدرجة في مايو المقبل، ويتطلع البنك أيضاً لتقديم خدمات التقاص لعقود الأسهم المستقبلية في وقت لاحق.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: «يُسعدنا الترحيب ببنك أتش إس بي سي كموفر دولي رائد لخدمة عضو التقاص العام كخطوة مهمة ضمن سلسلة من التحسينات الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى السوق وتنفيذ استراتيجية النمو في سوق دبي المالي. كما أن الحضور الإقليمي والعالمي للبنك وخبراته في مجال أسواق المال ستُسهم مجتمعةً في تسريع وتيرة تنفيذ خططنا للنمو، ويتزامن إطلاق الخدمة الجديدة مع الاهتمام المتزايد من المستثمرين الإقليميين والعالميين بتعزيز الوصول المباشر إلى سوق دبي المالي ومن ثم فهي تلبي تطلعاتهم في هذا الصدد واهتمامهم المتزايد بتعزيز أنشطتهم في السوق».

بدوره، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، ورئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك: «يتماشى حصول HSBC على أول عضوية تقاص عام دولية في سوق دبي المالي بصورة كبيرة مع طموح البنك في أن يكون الشريك المالي المفضل لعملائنا على المستوى العالمي، ونحرص على الاستثمار في الأنشطة والخدمات الداعمة لجهود التنمية الاقتصادية في دبي منذ انطلاقته كأول بنك في دبي قبل 75 عاماً، وتُدلل هذه الشراكة الجديدة مع سوق دبي المالي مُجدداً على أهمية تواجدنا الاستراتيجي في تلك السوق على المدى البعيد، وسوف تُمكن خدمتنا الجديدة كعضو تقاص عام في سوق دبي المالي العملاء عبر شبكة HSBC العالمية من الاستثمار في الفرص المتاحة في السوق لا سيما في ظل الطلب القوي والمتزايد من قِبل المستثمرين العالميين إزاء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومات والشركات في المنطقة».