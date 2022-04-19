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الاقتصادي
«طيران الإمارات» تضاعف خدمتها إلى الجزائر
«طيران الإمارات» تضاعف خدمتها إلى الجزائر
20 ابريل 2022 01:22

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدمتها من وإلى الجزائر، استجابةً للطلب الكبير على السفر. 
واعتباراً من 1 مايو 2022، ستشغل الناقلة أربع رحلات أسبوعياً بين دبي والجزائر بدلاً من رحلتين في الأسبوع حالياً. 
وقال عمر الحميري، مدير طيران الإمارات في الجزائر: «شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب على السفر من وإلى الجزائر، وخصوصاً إلى دبي وما بعدها إلى وجهات أخرى عبر شبكتنا تفتح أو تخفف قيودها تدريجياً. وانطلاقاً من التزامنا نحو الجزائر، فإننا نأمل من خلال زيادة الرحلات في دعم حركة المسافرين من وإلى البلاد التي تسير قدماً على درب التعافي الاقتصادي بعد الجائحة».
وأضاف قائلاً: «بدأنا خدمة الجزائر منذ نحو 10 سنوات، حيث نربط الجزائريين بالعالم ونقدم تجربة ذات مستوى عالمي على متن الطائرة، مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة عملائنا. ونتطلع إلى تعزيز خدماتنا بشكل أكبر في المستقبل لتوفير خيارات سفر أفضل لعملائنا مع تنامي الطلب».

طيران الإمارات
الجزائر
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