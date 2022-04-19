صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.2%

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات لعام 2022 إلى 4.2% مقارنة مع توقعاته السابقة التي كانت بحدود 3.5% في فبراير الماضي، وتوقعاته في بداية العام التي جاءت بحدود 3%، مرجحاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2023 نمواً قدره 3.8%.

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، خلال العام الجاري أعلى فائض لها خلال العقد الماضي، يبلغ 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع فائض طفيف قدره 0.8% خلال 2021، وعجز قدره 4.9% في عام الجائحة 2020.

ورسم صندوق النقد الدولي في أحدث تقريرين أصدرهما أمس وهما تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» وتقرير الراصد المالي، آفاقاً إيجابية لمؤشرات اقتصاد دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 وحتى عام 2027، عدّل جميع توقعاته السابقة الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة.

وتوقع الصندوق في تقرير الراصد المالي أن تحقق الموازنة الأولية فائضاً هذا العام بحدود 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى منذ عام 2013، الذي بلغ الفائض خلاله نفس النسبة، متوقعاً أن تواصل الإمارات تحقيق فائض في الموازنة يمتد حتى العام 2027، ليشكل نحو 8% من الناتج خلال العام 2023، ونحو 7% في العام 2024 و6.1% في العام 2025 و5.3% في العام 2026 و5.1% في العام 2027.

وبحسب التقرير فمن المتوقع أن تحافظ الدولة على مستوى دين عام محدود في السنوات المقبلة، وأن يتراجع الدين هذا العام ليشكل نحو 31.7% من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 38.3% في العام 2021، و40.4% في العام 2020، مرجحاً أن يصل إلى 32.7% في العام المقبل و32.5% في العام 2024، وإلى 32% في العام 2025، وإلى 31.2% خلال العام 2026، وإلى 30.1% في العام 2027.

وعلى صعيد الإنفاق الحكومي العام، توقع الصندوق أن يشكل الإنفاق هذا العام نحو 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 31.4% في العام 2021، و33.1% في العام 2020، مرجحاً أن يصل إلى 30.7% في العام المقبل وإلى 30.5% في العام 2024، وإلى 30% في العام 2025، وإلى 29.2% في العام 2026، وإلى 28.6% خلال 2027.

وتستند توقعات التقرير إلى نفس قاعدة البيانات المستخدمة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» و«تقرير الاستقرار المالي العالمي». ويتولى اقتصاديو الصندوق المختصون بشؤون البلدان المنفردة إعداد توقعات المالية العامة لهذه البلدان، ويفترضون فيها أن السياسات المعلنة سيتم تنفيذها إعمالاً للمبادئ الإرشادية الموضوعة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.