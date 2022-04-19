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الدولار يستقر بعد بلوغه قمة 20 عاماً مقابل الين
أعلى مستوى للدولار مقابل العملة اليابانية منذ مايو 2002
19 ابريل 2022 15:10

لندن (رويترز) - ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له في 20 عاما مقابل الين الياباني، ولامس ذروة عامين مقابل اليورو، مدعوماً بزيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى ليتجاوز 101 للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وانخفض 0.07 بالمئة إلى 100.74، وبحلول الساعة 08.25 بتوقيت جرينتش كان منخفضاً 0.1. كانت مكاسب الدولار مقابل الين هي الأكثر لفتاً للانتباه، إذ صعد إلى أعلى مستوى عند 128.32 ين مقابل العملة اليابانية منذ مايو 2002. وكان في أحدث تعاملات مرتفعاً 1.3 بالمئة عند 128.24 ين. واستعاد اليورو بعض قوته، إذ صعد 0.25 بالمئة مقابل الدولار عند 1.08095 دولار، لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.0756 دولار. وارتفع الدولار إلى 0.9466 فرنك سويسري، وهو أعلى مستوى في عام. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3026 دولار، ليكون قريباً من أدنى مستوى له في 17 شهراً مقابل الدولار عند 1.2973 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وارتفع الدولار الأسترالي 0.56 بالمئة، بعد بلوغه أدنى مستوى له في شهر أمس الاثنين، ليسجل 0.739 دولار. وجرى تداول بتكوين حول مستوى 40800 دولار، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في شهر عند 38547 دولاراً أمس.

سندات الخزانة الأميركية
الين الياباني
الدولار الأميركي
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