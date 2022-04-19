اتفاقية بين الاتحاد لائتمان الصادرات ومجموعة «ترمينوس»

دبي (الاتحاد)

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع مجموعة ترمينوس، لتعزيز مشاريع البنية التحتية الرقمية والتجارية للشركة في دولة الإمارات ودعم نموها وتوسعها في أسواق جديدة.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ولانس وانج، نائب رئيس مجموعة ترمينوس، إلى فهم التحديات وتلبية الاحتياجات الحالية من خلال تقديم حلول حماية الائتمان، التي من شأنها تسهيل حصول مجموعة ترمينوس على التمويلات اللازمة لدعم مشاريع البنية التحتية للمجموعة في دولة الإمارات والمشاريع المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال ماسيمو فالسيوني: «تدعم الاتحاد لائتمان الصادرات المشاريع التي تسرّع التحول الرقمي، حيث إن استراتيجيتنا قائمة في جوهرها على التطوير المستمر والابتكار، وهو ما ينعكس في نموذج التصنيف الائتماني الأول من نوعه الذي نتبناه والقائم على الذكاء الاصطناعي، وإطلاقنا لخدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وكذلك تعاوننا مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لتسهيل إجراءات التجارة وتمويل المشاريع. ومن خلال التعاون مع مجموعة ترمينوس الرائدة عالمياً في التكنولوجيا الرقمية، فإننا نساهم في تسريع التجارة غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم أحدث الحلول الرقمية».

وعقب توقيع الاتفاقية، قال متحدث باسم مجموعة ترمينوس: «لا أبالغ في التشديد على أهمية البنية التحتية الرقمية للاقتصادات الناشئة، والتي ستجلب في المستقبل العديد من الفرص الجديدة، التي لا يمكننا تخيلها حتى الآن، وهذا هو التقدم الذي تحققه التكنولوجيا من خلال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتطورات التكنولوجية الأخرى. أولئك الذين يمكنهم مواكبة هذه التغيرات هم فقط من سيضمنون الاستدامة في عالم تحركه التكنولوجيا».

وأضاف: «في إكسبو 2020 دبي، تمكنّا من أن نعرض للعالم تقنيتنا المبتكرة - بدءاً من تطوير روبوت أوبتي البرتقالي و152 روبوت ذا خدمة مؤتمتة، وصولاً إلى منصة أي آي سيتي الخاصة بنا. ومن خلال هذا التعاون الجديد مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، نعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم كبير في تحقيق رؤيتنا لإنشاء عالم ذكي ومترابط وتحسين جودة حياة العديد من الأشخاص باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للأشياء».

