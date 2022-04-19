«الإسلامي للتنمية» يكلّف بنوكاً لإصدار صكوك دولارية

دبي (رويترز) - أفادت وثيقة اليوم الثلاثاء بأن البنك الإسلامي للتنمية، الذي مقره جدة كلّف مجموعة من البنوك بترتيب بيع صكوك دولارية لأجل خمس سنوات.

ومن المقرر أن يرتب مكالمات مع المستثمرين ابتداء من اليوم، سيتي وبنك دبي الإسلامي وإتش.إس.بي.سي وبيتك كابيتال وناتيكسيز وإس.إم.بي.سي نيكو الأهلي المالية وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.

وقالت الوثيقة إنه من المقرر أن يعقب ذلك إصدار صكوك بعائد ثابت، وفقاً لظروف السوق. وسيكون الإصدار بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.