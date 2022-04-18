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الاقتصادي
البنك الدولي: الحرب في أوكرانيا ستخفض النمو العالمي
ديفيد مالباس
18 ابريل 2022 22:45

واشنطن (رويترز) - أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الاثنين عن خفض توقعات البنك للنمو العالمي للعام 2022 بنحو نقطة مئوية كاملة، من 4.1 بالمئة إلى 3.2 بالمئة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأبلغ مالباس الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهراً، ويستهدف تعهدات بنحو 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال إن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشاً بنسبة 4.1 بالمئة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما. ويجري أيضاً خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.
ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي الثلاثاء.
وقال مالباس إن البنك الدولي وصندوق النقد سيناقشان هذا الأسبوع مساعدات جديدة لأوكرانيا وإنه يتوقع تعهدات محددة من عدد من الدول المانحة. 

الحرب في أوكرانيا
ديفيد مالباس
البنك الدولي
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