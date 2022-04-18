الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
يلين تعقد اجتماعاً على مستوى عال بشأن الأمن الغذائي
جانيت يلين
18 ابريل 2022 22:42

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الوزيرة جانيت يلين ستعقد اجتماعاً على مستوى عال «الثلاثاء» لمناقشة الاستجابة العالمية لأزمة الأمن الغذائي التي تفاقمها حرب روسيا ضد أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن الاجتماع سيشارك فيه رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى وزراء يمثلون دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين وخبراء فنيين من مؤسسات مالية دولية. وقالت الوزارة إن الاجتماع سيتناول «الاستجابة العاجلة لأزمة الأمن الغدائي العالمية الجارية التي يفاقهما الغزو الروسي لأوكرانيا»، وسيدعو المؤسسات المالية الدولية إلى «تسريع وتعميق استجابتها». وقال مسؤول بارز بوزارة الخزانة «الوزيرة يلين تشعر بقلق عميق إزاء تأثيرات حرب روسيا على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك خطر تزايد انعدام الأمن الغذائي في الأسواق الناشئة والدول النامية حول العالم التي ما زالت تسعى جاهدة للتعافي من الجائحة». وكانت يلين قد أعلنت عن خطط الاجتماع الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من 275 مليون شخص حول العالم يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي. ودعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إجراءات عاجلة ومنسقة بشأن الأمن الغذائي، وناشدوا الدول تفادي حظر صادرات الغذاء والمخصبات الزراعية (الأسمدة).

الحرب في أوكرانيا
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©