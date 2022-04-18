يلين تعقد اجتماعاً على مستوى عال بشأن الأمن الغذائي

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الوزيرة جانيت يلين ستعقد اجتماعاً على مستوى عال «الثلاثاء» لمناقشة الاستجابة العالمية لأزمة الأمن الغذائي التي تفاقمها حرب روسيا ضد أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن الاجتماع سيشارك فيه رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى وزراء يمثلون دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين وخبراء فنيين من مؤسسات مالية دولية. وقالت الوزارة إن الاجتماع سيتناول «الاستجابة العاجلة لأزمة الأمن الغدائي العالمية الجارية التي يفاقهما الغزو الروسي لأوكرانيا»، وسيدعو المؤسسات المالية الدولية إلى «تسريع وتعميق استجابتها». وقال مسؤول بارز بوزارة الخزانة «الوزيرة يلين تشعر بقلق عميق إزاء تأثيرات حرب روسيا على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك خطر تزايد انعدام الأمن الغذائي في الأسواق الناشئة والدول النامية حول العالم التي ما زالت تسعى جاهدة للتعافي من الجائحة». وكانت يلين قد أعلنت عن خطط الاجتماع الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من 275 مليون شخص حول العالم يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي. ودعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إجراءات عاجلة ومنسقة بشأن الأمن الغذائي، وناشدوا الدول تفادي حظر صادرات الغذاء والمخصبات الزراعية (الأسمدة).