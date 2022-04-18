حافلات مائية للتنقل في جزيرة ياس

رشا طبيلة (أبوظبي)

حافلات مائية صفراء تطفو على مياه جزيرة ياس، لتكون خياراً جديداً وغير تقليدي للتنقل في الجزيرة، فتنقل الزوار من وإلى ياس مارينا والواجهة البحرية في ياس باي، من خلال محطتين في منطقتي البندر والمنيرة على شاطئ الراحة.

وتم إطلاق خدمة التنقل المائي الجديدة كبرنامج تجريبي يستمر حتى 18 مايو المقبل لتوفير خيارات نقل متنوعة، ما يضمن تقديم تجربة مميزة للمقيمين والزوار، ويأتي البرنامج كجزءٍ من خطط ياس باي لتوفير خيارات تنقل متنوعة في الجزيرة، بما يضمن تقديم تجربة مميزة للمقيمين والزوار.

وخلال جولة لـ«الاتحاد» على متن تلك الحافلات، انطلقت الرحلة من ياس مارينا، حيث تتوفر مقاعد مريحة وشخصين مختصين للتحكم بالقارب والتأكد من سلامة الركاب، وينطلق القارب بسرعة مناسبة تتيح الاستمتاع بالمناظر المائية ووجهات جزيرة ياس المتنوعة، ثم يتجه إلى محطتي المنيرة والبندر والتي ينتظر فيها زوار هنالك للركوب في الحافلة والتي ستأخذهم بعد ذلك إلى الواجهة البحرية في ياس باي التي تعد وجهة سياحية وترفيهية تتيح الاستمتاع بأشهى تجارب الطعام، إذ تحتضن أكثر من 16 مطعماً ومقهى مميزاً، كما تضم رصيفاً بحرياً (Pier71)، وممشى بطول 3 كيلومترات، إضافة إلى الاتحاد أرينا، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، وفندق من فئة الخمس نجوم.

وتعمل حافلتان في الوقت الراهن تتسع كل منها لـ 20 راكباً ويبلغ طولها 12 متراً وتستغرق الرحلة كاملة 40 دقيقة، وتبحر بسرعة آمنة مع الالتزام بجميع إجراءات السلامة، ويبلغ سعر كل رحلة 5 دراهم للبالغين، فيما يحظى الأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً برحلة مجانية، وذلك للركاب القاطنين في مناطق البندر والمنيرة والزينة والهديل أو الذين أنفقوا في نفس اليوم في ياس مارينا أو ياس باي، أما الأسعار لغير هؤلاء فهي 40 درهماً للبالغين ومجانية للأطفال أقل من 5 سنوات.

وتنطلق خدمة التنقل المائي في الواجهة البحرية في ياس باي كجزءٍ من خطتها الاستراتيجية لتطوير نظام التنقل البحري في الجزيرة، بما يلبي احتياجات الآلاف من المقيمين والزوار والسياح الراغبين بالإبحار عبر الوجهة الاستثنائية.

ونظراً للأهمية الكبيرة التي يكتسبها التنقل المائي وتلبيةً للطلب المتزايد، تنطلق هذه الخدمة الأولى من نوعها بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى جزيرة ياس من المجتمعات المجاورة. يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة التنقل في مياه الجزيرة والوصول بسهولة إلى تجاربها عالمية المستوى.

ومن المقرر أن تعمل حافلتان على التنقل بين المواقع المذكورة، الأولى من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 10 ليلاً، والثانية من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 11 ليلاً، مع اختلاف أوقات العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.