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الاقتصادي
«مكتب أبوظبي» يبحث تعزيز الصادرات الإماراتية في الأسواق الهنديّة
جانب من اللقاء (من المصدر)
19 ابريل 2022 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

بحث محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، مع سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز آليات التعاون المشترك، حيث تناولت المباحثات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين في شهر فبراير من العام الجاري، والتي تستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي وزيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي من 60 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
 وأكد محمد سيف السويدي خلال اللقاء الذي حضره خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، موضحاً أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تمهّد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك في كلا الجانبين.
وأضاف: «نسعى من  إلى الاستفادة من مستهدفات الاتفاقية الاقتصادية مع الحكومة الهندية لفتح آفاق أوسع في التبادل التجاري، وتعزيز تواجد الصادرات الإماراتية في الأسواق الهندية، مشيراً إلى أن «أبوظبي للصادرات» يدعم المصدرين الإماراتيين للتواجد في الأسواق الخارجية».

أبوظبي
محمد سيف السويدي
مكتب أبوظبي للصادرات
الهند
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