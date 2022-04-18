اللولو تفتتح «فريش ماركت» في الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة اللولو العالمية سوبر ماركت في الوثبة مول في منطقة الوثبة الجنوبية بأبوظبي.

وافتتح المهندس حسن علي الظاهري، مدير مركز بلدية الوثبة، المركز بحضور سلطان حوير، مدير إدارة عقود ممتلكات البلدية في دائرة البلديات والنقل، والمهندس محمد إبراهيم الصباغ، مدير مكتب عقود ممتلكات البلدية، بلدية مدينة أبوظبي، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو، وعدد من كبار الشخصيات.

كما حضر الافتتاح الشيخ أحمد طساس الحارثي وسلطان سعيد محمد خلف المزروعي وشخصيات بارزة أخرى. ويعتبر سوق الوثبة المجتمعي وجهة تجارية وترفيهية ذات معايير عالمية تقدم تجربة تسوق فريدة للمواطنين والمقيمين في منطقة الوثبة والمناطق المحيطة بها، ويمتد السوق على مساحة 50 ألف قدم مربع، ويضم السوق مجموعة مختارة من العلامات التجارية العالمية ومتاجر البيع بالتجزئة والمقاهي والمطاعم ومكتب الخدمات الحكومية وغيرها من المرافق.

ويقع المستأجر الرئيسي «لولو فريش ماركت»، وهو الفرع رقم 230 لمجموعة اللولو، في موقع استراتيجي في الوثبة مول.