الإمارات تعتمد هيئة التصنيف الكرواتية لإصدار شهادات التصنيف البحرية

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم تعتمد بموجبها هيئة التصنيف الكرواتية لإصدار شهادات التصنيف البحري والقيام بجميع أعمال المعاينة اللازمة للتأكد من أهلية السفن للإبحار بأمان . وبهذا الاعتماد، تصبح جميع هيئات التصنيف المنضمة إلى «جمعية هيئات التصنيف الدولية» «IACS»..معتمدة من قبل دولة الإمارات. وقع مذكرة التفاهم الكابتن عبد الله درويش الهيّاس مدير شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية و دامير روجي المدير العام لدى هيئة التصنيف الكرواتية بحضور عدد من مسؤولي الطرفين. وقال الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية وزارة الطاقة والبنية التحتية: نواصل بهذا الاعتماد الذي أصدرناه لهيئة التصنيف الكرواتية تعاوننا مع كبريات هيئات التصنيف الدولية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لهيئات التصنيف «IACS» ما سيمكنا في الإدارة البحرية في دولة الإمارات في إضافة أداة فنية حيوية من أدوات تعزيز الرقابة على صلاحية إبحار السفن الوطنية ويجعل الإمارات من المراكز البحرية المعدودة على مستوى العالم التي يستطيع فيها ملّاك السفن الحصول على أوسع قاعدة من خيارات شهادات التصنيف