إطلاق برنامج تدريب مصرفي للإماراتيين

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وهيئة الموارد البشرية وبنك مصر مذكرة تفاهم لإعداد وتنفيذ برنامج تدريب مصرفي في سوق أبوظبي العالمي. وتسهم هذه المذكرة في توثيق أواصر التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المعنية لتسهيل تبادل المعرفة والارتقاء بما توفره أكاديمية سوق أبوظبي العالمي من منصات تثقيفية وتدريبية في مجال الخدمات المصرفية. وتهدف الشراكة إلى صقل مهارات المواطنين الإماراتيين الطموحين وتسهيل دمجهم في القطاع الخاص ودعمهم في الحصول على فرص عمل ملائمة ومستدامة.

وقّع مذكرة التفاهم أحمد صالح، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تطوير وإدارة القوى العاملة في هيئة الموارد البشرية، والسيد عبد الله السويدي، عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والأستاذ خالد البيلي، الرئيس التنفيذي لبنك مصر في الإمارات .

وقال حمد صياح المزروعي، العضو المنتدب لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي «تُعدّ هذه الشراكة إنجازاً مهماً لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي وتأتي بمثابة تأكيدٍ على التزامنا بدعم قطاع المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في القطاعين المالي والمصرفي الحيويين. ونسعى من خلال الشراكة مع هيئة الموارد البشرية وبنك مصر إلى تدريب المواطنين الإماراتيين.