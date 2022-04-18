الرؤساء التنفيذيون في الإمارات الأفضل في الشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (دبي)

صنفت مؤسسة براند فاينانس 11 رئيسياً تنفيذياً في دولة الإمارات ضمن قائمتها لأفضل 20 رئيساً تنفيذياً في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022، والتي تصدرها 4 رؤساء تنفيذيين من الدولة.

وفقاً للقائمة، جاء معالي الدكتور سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمهندس حاتم دويدار منصب الرئيس التنفيذي لـ&e، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «دي بي وورلد»، في المراتب الأربع الأولى على التوالي.

وضمت القائمة كذلك سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» الذي حل في المرتبة السابعة، وسعيد محمد الطاير، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الذي جاء في المرتبة التاسعة، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري (المرتبة الـ12) وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول (المرتبة الـ 15) وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني (المرتبة الـ 17)، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (المرتبة الـ 18).

وقالت مؤسسة براند فاينانس المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، إن الدكتور سلطان الجابر، قاد شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» منذ عام 2016، في مرحلة مهمة من التحول نجحت خلالها الشركة في الموازنة بين المتطلبات التجارية المتمثلة في زيادة إنتاج النفط، وتلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء، والمتطلبات التجارية المتمثلة في معالجة مخاوف حماية البيئة، لافتة إلى قيامه بالإشراف على تطوير خطة «أدنوك» الشاملة للاستدامة التي تهدف لترسيخ دورها الريادي في الإنتاج المسؤول للطاقة وتعزيز التزامها الدائم بالمحافظة على البيئة.

ويقيّم مؤشر «براند فاينانس» لحماة العلامة التجارية، أداء الرؤساء التنفيذيين وفقاً لمدى إدارتهم وقدرتهم على تطوير العلامة التجارية لشركاتهم، وذلك بناءً على نتائج استطلاع رأي يشارك فيه أكثر من 1000 من المتخصصين والصحفيين، حيث يتم اختيار أفضل 250 رئيساً من بين قائمة أكثر 500 تنفيذي لكبريات الشركات في العالم، مع وجود علامة تجارية واحدة على الأقل في الترتيب السنوي «براند فاينانس جلوبال 500» لأقوى وأغلى 500 علامة تجارية في العالم.

وفقاً للتصنيف العالمي للرؤساء التنفيذيين لـ«براند فاينانس» الذي تم الإعلان عنه خلال يناير الماضي، جاء معالي الدكتور سلطان الجابر الأعلى مرتبة بين الرؤساء التنفيذيين خارج الولايات المتحدة والصين، واحتل مرتبة أعلى من أي رئيس تنفيذي في كل أوروبا وأفريقيا، بحلوله في المرتبة الـ 15 عالمياً في التصنيف، كما جاء في المرتبة الأولى في قطاع النفط والغاز.

ومنحت المؤسسة، هناء الرستماني الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول أعلى مرتبة نسائية في منصب الرئيس التنفيذي لحماة العلامة التجارية في الشرق الأوسط هذا العام، والمرتبة الخامسة عشرة في تصنيف حماة العلامة التجارية التنفيذية بشكل عام في الشرق الأوسط.

وقالت المؤسسة، إنه منذ تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي للبنك منذ يناير 2021، عملت الرستماني كوصي ممتاز لعلامة بنك أبوظبي الأول، التي تتوسع حالياً دولياً وإقليمياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط.