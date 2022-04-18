الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الرؤساء التنفيذيون في الإمارات الأفضل في الشرق الأوسط
الرؤساء التنفيذيون في الإمارات الأفضل في الشرق الأوسط
19 ابريل 2022 02:39

مصطفى عبد العظيم (دبي)

صنفت مؤسسة براند فاينانس 11 رئيسياً تنفيذياً في دولة الإمارات ضمن قائمتها لأفضل 20 رئيساً تنفيذياً في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022، والتي تصدرها 4 رؤساء تنفيذيين من الدولة.
وفقاً للقائمة، جاء معالي الدكتور سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمهندس حاتم دويدار منصب الرئيس التنفيذي لـ&e، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «دي بي وورلد»، في المراتب الأربع الأولى على التوالي.
وضمت القائمة كذلك سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» الذي حل في المرتبة السابعة، وسعيد محمد الطاير، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الذي جاء في المرتبة التاسعة، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري (المرتبة الـ12) وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول (المرتبة الـ 15) وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني (المرتبة الـ 17)، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (المرتبة الـ 18).
وقالت مؤسسة براند فاينانس المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، إن الدكتور سلطان الجابر، قاد شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» منذ عام 2016، في مرحلة مهمة من التحول نجحت خلالها الشركة في الموازنة بين المتطلبات التجارية المتمثلة في زيادة إنتاج النفط، وتلبية المتطلبات المتغيرة للعملاء، والمتطلبات التجارية المتمثلة في معالجة مخاوف حماية البيئة، لافتة إلى قيامه بالإشراف على تطوير خطة «أدنوك» الشاملة للاستدامة التي تهدف لترسيخ دورها الريادي في الإنتاج المسؤول للطاقة وتعزيز التزامها الدائم بالمحافظة على البيئة.
ويقيّم مؤشر «براند فاينانس» لحماة العلامة التجارية، أداء الرؤساء التنفيذيين وفقاً لمدى إدارتهم وقدرتهم على تطوير العلامة التجارية لشركاتهم، وذلك بناءً على نتائج استطلاع رأي يشارك فيه أكثر من 1000 من المتخصصين والصحفيين، حيث يتم اختيار أفضل 250 رئيساً من بين قائمة أكثر 500 تنفيذي لكبريات الشركات في العالم، مع وجود علامة تجارية واحدة على الأقل في الترتيب السنوي «براند فاينانس جلوبال 500» لأقوى وأغلى 500 علامة تجارية في العالم.
وفقاً للتصنيف العالمي للرؤساء التنفيذيين لـ«براند فاينانس» الذي تم الإعلان عنه خلال يناير الماضي، جاء معالي الدكتور سلطان الجابر الأعلى مرتبة بين الرؤساء التنفيذيين خارج الولايات المتحدة والصين، واحتل مرتبة أعلى من أي رئيس تنفيذي في كل أوروبا وأفريقيا، بحلوله في المرتبة الـ 15 عالمياً في التصنيف، كما جاء في المرتبة الأولى في قطاع النفط والغاز.
ومنحت المؤسسة، هناء الرستماني الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول أعلى مرتبة نسائية في منصب الرئيس التنفيذي لحماة العلامة التجارية في الشرق الأوسط هذا العام، والمرتبة الخامسة عشرة في تصنيف حماة العلامة التجارية التنفيذية بشكل عام في الشرق الأوسط.
وقالت المؤسسة، إنه منذ تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي للبنك منذ يناير 2021، عملت الرستماني كوصي ممتاز لعلامة بنك أبوظبي الأول، التي تتوسع حالياً دولياً وإقليمياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

الإمارات
الشرق الأوسط
براند فاينانس
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©