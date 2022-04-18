45 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في الإمارات

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات نحو 161مشروعاً تضم 45 ألفاً و322 غرفة، وفقاً لبيانات شركة توب هوتيل بروجيكتس.

وأظهرت بيانات الشركة المتخصصة في الأبحاث الفندقية، استحواذ المنشآت الفندقية المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم على الجزء الأكبر من المشروعات قيد الإنشاء في الإمارات، وذلك نظراً لمكانة السوق وشهرتها في احتضانها أرقى العلامات الفندقية العالمية.

ووفقاً للبيانات يبلغ عدد المشروعات قيد الإنشاء من فئة الخمس نجوم نحو 92 مشروعاً تضم 26 ألفاً و882 غرفة فندقية، فيما يبلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء من فئة الأربع نجوم نحو 69 مشروعاً بطاقة إجمالية بلغت 18 ألفاً و450 غرفة فندقية.

وأوضحت الشركة أن غالبية المنشآت قيد الإنشاء تتركز في دبي مسجلة 108 مشروعات بطاقة 32 ألفاً و705 غرف فندقية، مقابل 16 مشروعاً بطاقة 5 آلاف غرفة في رأس الخيمة، و14 مشروعاً بطاقة 2454 للشارقة.

وتوقعت الشركة في تقرير أصدرته، أمس، أن يتم تسليم 67 مشروعاً (بطاقة 21094 غرفة) قبل نهاية العام الجاري، مقابل 47 مشروعاً إضافياً (بطاقة 12865 غرفة) في عام 2023، متوقعة كذلك انضمام 13 فندقاً بطاقة تصل 2821 غرفة في عام 2024، وإضافة إلى 34 فندقاً جديداً بطاقة 8552 غرفة في عام 2025 وما بعده.

وأشار التقرير إلى مجموعة من المنشآت الجديدة التي يتوقع افتتاحها قريباً.