«ويسترن للمفروشات» تطرح أفكاراً مميزة لهدايا شهر رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

تطرح «ويسترن للمفروشات» خلال شهر رمضان المبارك أفكاراً مميزة لهدايا لطيفة وراقية ستكون سبباً لإدخال الفرح والبهجة لقلوب الصغار والكبار، من ضمنها المصابيح والشموع.

مصابيح دالي

ستدخل البهجة لقلب أحدهم في رمضان بالتأكيد عند إهدائه مصباحاً من طونين كاسا، كمصباح دالي ذات الزجاج المصهور المعلق بخشب البلوط الصلب، وهو يتميز بأضواء «ليد» خافتة.



باندورا لايت

يتميز مصباح باندورا لايت من طونين كاسا بعناصره الخشبية والتشطيبات البلاتينية والزجاجية المركبة فوق بعضها البعض لتشكل مصباحاً بسيطاً وأنيقاً في نفس الوقت، وهو مثالي لإنارة غرفة الطعام أو غرفة الجلوس.

جولدي

يتميز مصباح جولدي الذهبي بشكله الدائري الرقيق ليضيق تدريجياً باتجاه الأعلى، ويعكس نوراً هادئاً وراقياً مزيناً غرفة الطعام أو الجلوس بشكل مثالي.

أتومو

كأنها ثلاث ذرات ضوئية، ترتبط ببعضها البعض بشكل ثابت، وهي متشابهة لكنها مختلفة من حيث الألوان والأحجام لتخلق جواً رمضانياً مميزاً في غرفة الجلوس أو حتى في غرفة النوم.

مصباح السقف كوليت

مصباح سقف كوليت جميل جداً ومميز. تقترح ويسترن للمفروشات اختيار اللون الذهبي والوردي منه كهدية لشهر رمضان.



مصباح فيلوس الأرضي

يتكون مصباح فيلوس الأرضي العصري من ملح حمض الميثاكريليك المصبوب بطباعة دقيقة، وله صفيحة وحافة معدنية باللون الذهبي الوردي.



حاملات الشموع

تعدّ حاملات الشموع هدية إسلامية رائعة للأصدقاء والعائلات، وهي مناسبة لشهر رمضان والعيد.

لوم

دع مائدة الإفطار تتوهج بشكل ناعم وهادئ مع حاملة الشموع لوم، وهي ثابتة ومكوّنة من أنابيب معدنية فاخرة. تتميز لوم بسطحها اللامع الوهاج، وتلائم كل مناسبة.



لومينو

تحترم كاليجاريس البيئة بحيث إنها تزين الأكسسوارات المنزلية بزخرفات مصنوعة من الزجاج الملون والمعاد تدويره بالكامل، لتكمّل بذلك جماليات الغرفة بشكل راقٍ ومتناغم. حاملة الشموع لومينو هي كالمزهرية الصغيرة التي تذكرنا بالأيام الخوالي الجميلة.