2.3 مليار درهم تداولات الأسهم الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي) استقطبت أسواق المال الإماراتية 2.23 مليار درهم قيمة التداولات خلال جلسة اليوم، توزعت على 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و633 مليون درهم في سوق دبي. وأغلقت الأسواق في المنطقة «الحمراء»، بانتظار بدء الشركات المساهمة الإفصاح عن نتائج الربع الأول لعام 2022، بانخفاض 0.33% في سوق أبوظبي عند مستوى الإغلاق البالغ 9911 نقطة، فيما أغلق سوق دبي المالي على انخفاض بنسبة 0.39% عند مستوى 3577.4 نقطة. ومع ذلك، استمر المستثمرون الأجانب بالشراء، وبلغت محصلة تداولاتهم 137 مليون درهم صافي شراء في سوقي الأسهم.

سوق أبوظبي

وتفصيلاً، شهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي إبرام 10899 صفقة تم من خلالها تداول 368.3 مليون سهم، وتركزت التداولات على أسهم الشركات القيادية، حيث استحوذ سهم العالمية القابضة على 308 ملايين درهم، وأغلق مستقراً عند مستوى 204 دراهم دون تغيير عن مستوى إغلاقه يوم الجمعة الماضي. كما استحوذ سهم الدار العقارية على 249 مليون درهم وأغلق منخفضاً 0.2% عند مستوى 5.11 درهم. تلاه التداولات على أسهم بنك أبوظبي الأول الذي ارتفع 0.09% عند مستوى 22.32 درهم، وسط تداولات بلغت قيمتها 194 مليون درهم. وحلت مجموعة ملتيبلاي بقيمة تداولات بلغت 95 مليون درهم، وارتفع سعر سهم المجموعة 2.26% إلى مستوى 1.81 درهم، وحظي سهم ألفا ظبي بتداولات قيمتها 86 مليون درهم، وأغلق سهمها عند مستوى 26.94 درهم، منخفضاً 0.37%. وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات الأجانب خلال جلسة اليوم بلغت 119 مليون درهم صافي شراء.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة إبرام 5542 صفقة على أسهم 29 شركة، وتم من خلالها تداول 297 مليون سهم. وتركزت التداولات من حيث القيمة على عدد من الشركات أهمها، ديوا بتداولات قيمتها 358.8 مليون درهم، ثم جاءت إعمار العقارية بتداولات 70.2 مليون درهم تلاها بنك دبي الإسلامي بتداولات قيمتها 52.3 مليون درهم، ثم سوق دبي المالي بتداولات بقيمة 27.7 مليون درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، من الأسهم نحو 353 مليون درهم لتشكل ما نسبته 55.704% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 334.67 مليون درهم لتشكل ما نسبته 52.806% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 18.36 مليون درهم كمحصلة شراء.