بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الكويت (رويترز) - نزلت الأسهم القيادية في بورصة الكويت عند الإغلاق اليوم الاثنين لتهبط بمؤشر السوق الأول 0.8 بالمئة إلى 9094.66 نقطة، فيما كان الهبوط في السوق الرئيس 50 بنسبة 1.3 بالمئة إلى 6645.3 نقطة. كما انخفض المؤشر العام للسوق 0.94 بالمئة إلى 8232.7 نقطة. وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى كامكو إنفست: إن ما حدث هو مجرد عمليات جني أرباح للسوق بعد الارتفاع التي حدثت في الفترة الماضية. وأضاف دياب: «لا نستطيع القول إن السوق عكس اتجاهه الصعودي، فلا تزال أساسيات السوق قوية وأسعار النفط لا تزال مرتفعة.. والأنظار تتجه إلى إعلان الشركات عن أرباحها الفصلية». وهبط سهم زين 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت زين السعودية تحقيق زيادة نسبتها 98 بالمئة في أرباحها الصافية في الربع الأول. وقالت زين السعودية: إن أرباحها الصافية بلغت 81 مليون ريال (21.60 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 41 مليون ريال قبل عام. ونزلت أسهم بيتك 1.3 بالمئة وأجيليتي 1.2 بالمئة وبنك الخليج 1.6 بالمئة والاستثمارات الوطنية 1.9 بالمئة. وارتفعت أسهم طيران الجزيرة أربعة بالمئة وكابلات 2.4 بالمئة ومجموعة الصناعات 1.4 بالمئة.