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الاقتصادي
صادرات النفط السعودية في فبراير قرب أعلى مستوى خلال عامين
منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية
18 ابريل 2022 17:00

لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام في فبراير ارتفعت إلى 7.307 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020. وزادت صادرات الخام في فبراير 4.4 بالمئة من نحو سبعة ملايين برميل يومياً في يناير. وارتفع إنتاج السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من النفط الخام في فبراير إلى 10.225 مليون برميل يومياً هو أعلى مستوى منذ عامين من 10.145 مليون برميل يومياً في الشهر السابق. وانخفضت كميات الخام المكررة في المصافي المحلية السعودية 0.271 مليون برميل يومياً إلى 2.506 مليون برميل يومياً في فبراير في حين هبط الحرق المباشر للخام 111 ألف برميل يومياً إلى 291 ألف برميل يومياً. وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

أوبك
النفط السعودي
الاقتصاد السعودي
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