البورصة الأردنية تنخفض وسط جني أرباح

عمان (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الاثنين بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية بهدف جني أرباح عقب أربع جلسات متتالية من الارتفاع. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.51 بالمئة إلى 2436.96 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.6 مليون دينار (13.5 مليون دولار) مقارنة مع 12.2 مليون في الجلسة السابقة. وانخفض سهم مناجم الفوسفات 1.68 بالمئة إلى 38.54 دينار وسهم البنك العربي 0.65 بالمئة إلى 4.6 دينار وسهم البوتاس العربية 2.17 بالمئة إلى 36 دينار. وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 6.62 بالمئة إلى 1.45 دينار.