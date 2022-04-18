الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
البورصة الأردنية تنخفض وسط جني أرباح
مقر البورصة الأردنية
18 ابريل 2022 16:58

عمان (رويترز) - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الاثنين بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية بهدف جني أرباح عقب أربع جلسات متتالية من الارتفاع. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.51 بالمئة إلى 2436.96 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.6 مليون دينار (13.5 مليون دولار) مقارنة مع 12.2 مليون في الجلسة السابقة. وانخفض سهم مناجم الفوسفات 1.68 بالمئة إلى 38.54 دينار وسهم البنك العربي 0.65 بالمئة إلى 4.6 دينار وسهم البوتاس العربية 2.17 بالمئة إلى 36 دينار. وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 6.62 بالمئة إلى 1.45 دينار.

البورصات العربية
البورصة الأردنية
الاقتصاد الأردني
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©