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ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال شهر
الذهب يلمع نتيجة الطلب على الملاذ الآمن
18 ابريل 2022 15:48

 
لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس، بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1984.20 دولار للأوقية (الأونصة) اعتباراً من الساعة 00.25 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 في المئة إلى 1990.20 دولار. ويأتي ارتفاع اليوم الاثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي. وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تسجل الصين تدهوراً حاداً في النشاط الاقتصادي في مارس مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق، على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 25.80 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر البلاتين 0.8 في المئة إلى 997.50 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2393.67 دولار.

الحرب في أوكرانيا
سندات الخزانة الأميركية
أسعار الذهب
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