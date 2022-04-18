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الاقتصادي
الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول
عاملة في مصنع منسوجات بالصين
18 ابريل 2022 15:45

بكين (رويترز) - أظهرت بيانات اليوم الاثنين نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول محققاً زيادة 4.8 في المئة على أساس سنوي، ولكن خطر حدوث تباطؤ حاد خلال الأشهر المقبلة ارتفع مع تسبب قيود فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا في خسائر فادحة. وكان التباطؤ في النشاط واضحاً في مؤشرات مارس، والتي أظهرت تضرر الطلب بشكل حاد. وأظهر استطلاع لرويترز لآراء المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً وتيرة الربع الرابع التي بلغت أربعة في المئة. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.3 في المئة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6 في المئة وزيادة منقحة 1.5 في المئة في الربع السابق. تؤدي المخاطر العالمية المتزايدة من الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الواسعة الناجمة عن كوفيد-19 وضعف سوق العقارات الضعيف إلى خنق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويقول بعض الاقتصاديين إن مخاطر الركود آخذة في الازدياد.

الحرب في أوكرانيا
الاقتصاد الصيني
كوفيد 19
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