البورصة اليابانية تغلق على انخفاض متأثرة بأسهم التكنولوجيا

طوكيو (رويترز) - تراجع مؤشر الأسهم اليابانية نيكي للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين في تعاملات محدودة متأثراً بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا بعد ارتفاع عائدات السندات الأميركية، في حين ظلت العديد من الأسواق مغلقة بسبب عطلة عيد القيامة. وانخفض نيكي 1.08 بالمئة ليغلق عند 26799.71 نقطة، وانخفض 181 سهماً من 225 سهماً مدرجة على المؤشر مقابل ارتفاع 40 سهماً. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.86 بالمئة إلى 1880.08 نقطة. وكان أكبر خاسر سهم فاست ريتيلينج مالكة متاجر الملابس يونيكلو الذي انخفض 1.25 بالمئة، تلاه سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدينجز الذي نزل 3.32 بالمئة. ونزل سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.07 بالمئة. ونزل سهم سوني جروب 0.67 بالمئة ونينتيندو 1.63 بالمئة وسوفت بنك 0.93 بالمئة. وعلى الجانب الآخر ارتفع سهم كريدي سايسون لبطاقات الائتمان 20.72 بالمئة.