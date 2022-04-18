«زين» السعودية ترفع أرباحها الفصلية 98%

الرياض (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) اليوم الاثنين ارتفاع أرباحها الصافية الفصلية بنسبة 98 بالمئة لتصل إلى 81 مليون ريال (21.60 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 41 مليون ريال قبل عام. وعزت الشركة في بيان للبورصة السعودية هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.44 في المئة بواقع 241 مليون ريال بسبب النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومصادر إيرادات أخرى. وقالت إن هذا جاء رغم ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 30.6 بالمئة بواقع 221 مليون ريال، وارتفاع النفقات التشغيلية بواقع 33 مليون ريال، مقابل انخفاض في مصاريف الإطفاء والاستهلاك بمقدار 56 مليون ريال.